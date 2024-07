Edyta Herbuś pojawia się w różnych fryzurach. Kiedyś nosiła długie włosy z prostą grzywką. Póżniej stawiała na pasma średniej długości i układała je w fale. Jakiś czas temu czesała się też wysoki, gładki koczek. Do tej pory we wszystkich fryzurach wyglądała przepięknie.

Teraz mamy mieszane uczucia. Podczas otwarcia Plac Unii Shopping Center pojawiła się w afro loczkach. Do tego umalowała usta na fioletowy kolor, co wspaniale do niej pasuje. Co do uczesania mamy jednak mieszane uczucia. Wolimy mniej egzotyczny look Edyty. A wy, co sądzicie?