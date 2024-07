Prace nad nową płytą Edyty Górniak, która miała ukazać się jesienią tego roku, mocno opóźniły się z uwagi na perturbacje rodzinne powstałe w wyniku aresztu byłego męża gwiazdy. Priorytetem wokalistki jest wychowywanie syna, ale w ostatnich tygodniach starała się często odwiedzać studio nagraniowe, mimo urodzinowych celebracji i innych obowiązków. Przypomnijmy: Radosna Górniak w zwariowanej stylizacji pod studiem TVP. Została obsypana prezentami

Ciężka praca się opłaciła, bowiem już niedługo fani gwiazdy usłyszą jej nowy singiel. Plany piosenkarki został jednak trochę pokrzyżowane - utwór "Glow oN" pojawił się wczoraj w odtwarzaczu popularnej muzycznej aplikacji Deezer i to jeszcze przed oficjalną premierą. Gwiazda szybko jednak zainterweniowała i po kilku godzinach singiel zniknął ze strony. Dziś natomiast wystosowała post, w którym poinformowała o ostatecznej dacie ujawnienia utworu.



Po pierwsze więc, w tym sezonie "The VOICE" scenę przejmuję aż cztery razy, czyli podczas każdego odcinka Live. Mikrofon będziecie musieli chyba wyrywać mi silą bo Muzyka wypływa teraz z każdego skrawka mojego ciała! Wszystko to za sprawą Nowego Singla! .. Razem z Marcinem Wojciechowskim z Radia ZET usłyszycie go Premierowo już DZIŚ!! podczas jego wieczornej listy przebojów po 18:00 - czytamy na Facebooku Edyty.