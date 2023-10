Agata i Hubert z 7. edycji "Love Island" cieszyli się ogromną sympatią widzów jeszcze przed tym, jak zostali zwycięzcami programu. Pozytywne uczucia, które wzbudzali, wynikały w dużej mierze z faktu, że zakochani byli jedną z par z najdłuższym stażem na Wyspie Miłości. Podczas gdy innymi uczestnikami i uczestniczkami targały miłosne zawirowania, Agata i Hubert budowali mocne fundamenty swojej relacji. Teraz po powrocie do Polski, zakochani podzielili się wieścią o świętowaniu ... pierwszej miesięcznicy! Co robili z tej okazji i dlaczego nie wszystko poszło zgodnie z planem?

Agata i Hubert świętują pierwszą miesięcznicę związku

Choć mogłoby się wydawać, że czas na Wyspie Miłości płynie inaczej, Agata i Hubert doskonale pamiętają początki swojej relacji w "Love Island 7" i kilka tygodni po powrocie do Polski świętują swoją pierwszą wspólną miesięcznicę. Niedawno fani spekulowali o tym, że Agata i Hubert z "Love Island" rozstali się - na szczęście, chodziło jedynie o rozłąkę na czas wyjazdu. Zwyciężczyni miłosnego show narzekała także na swój stan zdrowia.

Wygląda jednak na to, że relacja Agaty i Huberta rozwija się jak najlepiej, a teraz para ma wyjątkową okazję do świętowania.

- Moi drodzy, wczoraj była nasza pierwsza miesięcznica, oczywiście ktoś tu zapomniał i i przypomniał sobie dopiero wieczorem - powiedział Hubert z "Love Island" na InstaStories. - Mi się przypomniało, że właśnie wczoraj był nasz pierwszy wspólny miesiąc - dodała jego ukochana, Agata.

Mimo że zwycięzcy "Love Island" w piątkowy wieczór wybrali się na wspólne wyjście do teatru, najwyraźniej nie pamiętali o szczególnej dacie, jaka przypadała w tym dniu.

- Po randce dopiero sobie przypomniałaś - zwrócił się do Agaty Hubert z "Love Island".

- Ale przed północą - skomentowała jego partnerka z uśmiechem.

Po zwycięstwie w "Love Island" Agata i Hubert powrócili do normalności i codziennych obowiązków. Jakiś czas temu w rozmowie z Party.pl Agata i Hubert z "Love Island" zdradzili, co planują zrobić z wygraną w programie sumą pieniędzy. Wydaje się, że póki co oboje pochłonięci są pracą i codziennymi obowiązkami.

- Zostałem obudzony o szóstej rano - wyjawił Hubert z "Love Island".

- Jestem kobietą pracującą i rannym ptaszkiem, więc tak to się kończy - skomentowała Agata.

Kibicujecie związkowi Agaty i Huberta? Trzymamy kciuki za to, by przed nimi było jeszcze wiele miesięcznic i okazji do świętowania!

