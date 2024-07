Edyta Górniak nie ukrywa, że jej największym priorytetem jest syn. Wychowywanie Allana i wspólnie spędzany czas z dzieckiem przedkłada nawet nad pracę nad nową płytę czy inne zobowiązania. Artystka po wypadku Dariusza K. i jego areszcie znalazła się w dość niekomfortowej sytuacji, jest też narażana na publiczne ataki jego nowej żony. Przypomnijmy: Żona Darka K. atakuje Górniak w tabloidzie: To ja wychowałam Allana

Piosenkarka przez dłuższy czas milczała na ten temat, ale najwyraźniej nie mogła już znieść kolejnych ataków na jej osobę na łamach prasy tabloidowej. W najnowszym wywiadzie opowiedziała po raz pierwszy tak szczerze i szczegółowo o traumie, którą przeżyła nie tylko ona, ale przede wszystkim Allan. Edyta przyznaje, że bardzo bała się o jego kondycję psychiczną, a w kwestii wychowania nie mogła absolutnie dojść do porozumienia z byłym mężem.



Ja nie żyje tym tematem. Ja po tej całej tragedii strasznie bałam się o Allana, on jest w bardzo dobrej formie, ma stabilizację w życiu. Nie mogłam mu tego zapewnić, bo zależało mi, żeby miał i mamę i tatę, a przez to, że się wychowywał na dwa domy to z jednej strony dawało mu i mamę i tatę, nie razem, ale osobno. Natomiast to powodowało, ponieważ nie mogliśmy uzyskać żadnej ugody to różnie był wychowany. Uczył się różnych rzeczy w każdym domu i to było bardzo trudne. (...) To co jest dla mnie najważniejsze to to, że jak robię mu zdjęcia to jemu wrócił taki blask w oczach. Widać taką radość, spokój i takie iskry w oczach, których dawno nie widziałam. Myślę, że to wynika z tego, że ma po prostu poczucie domu, że ma jeden dom, że zawsze chodzi punktualnie do szkoły, że śpi w tym samym łóżku, że nie ma już jakby takiego stresu, co będzie, jak będzie.

- powiedziała w wywiadzie dla Jastrzabpost.pl