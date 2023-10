Marietta Witkowska z "Hotelu Paradise" pod koniec kwietnia wyszła za mąż za ukochanego Patryka. Para mimo wielu miesięcy przygotowań nie uniknęła wpadek oraz problemów, z którymi musieli poradzić sobie w czasie wesela.

Jak para wybrnęła z opresji?

Marietta zwyciężyła 1. edycję "Hotelu Paradise" z Chrisem, z którym rozstała się niedługo po powrocie do Polski. Od tego czasu obojgu udało się ułożyć życie, Chris z "Hotelu Paradise" zostanie ojcem po raz drugi, a Marietta Witkowska z "Hotelu Paradise" również planuje powiększenie rodziny. Gwiazda TVN7 wiosną 2022 roku wyszła za mąż, a teraz w rozmowie z reporterką Party.pl przyznała, że podczas wesela, nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem, ale ja do wszystkiego podchodzę na luzie. Ja nie byłam taką panną młodą, która się spina o każdy detal. Ja się bawiłam świetnie (...) Zawiódł nas bardzo nasz DJ i to jest dość kluczowe, bo to muzyka - powiedziała Marietta.