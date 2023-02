Anna Mucha relacjonowała ferie z dziećmi. Nie wszystko poszło zgodnie z planem

Ostatnio wokół " Dance Dance Dance " zrobiło się znowu głośno, a to za sprawą roszad, które zaszły w programie. Najpierw o tym, że nie zobaczymy jej już w roli jurora powiedziała Anna Mucha , a następnie okazało się, że z telewizyjnego show odchodzi również Robert Kupisz! Fani gwiazd nie kryli zdziwienia, choć trzeba przyznać, że to zwolnienie aktorki wywołało największe poruszenie. Po poście, który pojawił się na jej Instagramie, przyszedł czas na kolejny komentarz. Nagranie, które w swojej relacji w mediach społecznościowych opublikowała Anna Mucha, mówi samo za siebie, co gwiazda sądzi o decyzji TVP. Anna Mucha żartuje ze zwolnienia z "Dance Dance Dance" Jak się okazuje, Anna Mucha jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Kiedy w poniedziałek aktorka za pomocą mediów społecznościowych poinformowała, że została zwolniona z "Dance Dance Dance" , niektórzy fani gwiazdy zaczęli zastanawiać się, jak potoczy się jej dalsza kariera. Pojawiły się nawet głosy, co stanie się z jej postacią w "M jak miłość". Czy Anna Mucha zniknie z serialu? Aktorka postanowiła uspokoić swoich fanów i opublikowała nagranie, na którym w dość żartobliwy sposób postanowiła odnieść się do sytuacji, która wywołała ogromne poruszenie. Jak sama podkreśliła, wie jak dorobić się pieniędzy łatwym sposobem w zupełnie innym miejscu: W związku z ostatnimi wydarzeniami, wiem, ze niektórzy z was są zaniepokojeni, więc chciałam tylko powiedzieć, że umiem kręcić lody także gdzie indziej… orzechowe. Tym razem jednak Anna Mucha kręciła lody i to dosłownie, a nie w przenośni. Jakie będzie kolejne wyzwanie w jej karierze? Cóż, mamy nadzieję, że będziemy mogli przekonać się o tym w najbliższym czasie, a póki co...