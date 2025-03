Julia Wieniawa jest jedną z popularniejszych polskich gwiazd młodego pokolenia. Choć ma wokół siebie rzeszę fanów, nierzadko ląduje w samym centrum medialnych afer. Tym razem spore poruszenie wywołał jeden z jej najnowszych filmików, w którym pokazała, jak wygląda jej typowy dzień. Materiał prędko odbił się szerokim echem, a w TV Republika został, delikatnie mówiąc, wyśmiany.

Julia Wieniawa skrytykowana w TV Republika

W jednym z programów emitowanych na antenie TV Republika prowadzący w dość ironiczny sposób odnieśli się do Julii Wieniawy. Dziennikarze skomentowali jej działalność medialną oraz sposób, w jaki kreuje swój wizerunek. Wszystko przez filmik, w którym celebrytka pokazała, jak spędza swój dzień. Zaczyna go od śniadania, następnie wybiera się do studia nagraniowego, później na kolejne spotkania, a w tym całym natłoku udaje jej się również mieć chwilę dla samej siebie.

Tymczasem w porannym programie "Wstajemy" w TV Republika, Rafał Patyra oraz Natalia Rzeźniczak, w cyklu "Wtoreczek, ploteczek", uznali zgodnie, że typowy dzień Julii Wieniawy nie ma za wiele wspólnego z prawdziwą rzeczywistością.

Julia Wieniawa pokazała, jak wygląda jej dzień i wiadomo, że nie wygląda to, jak dzień przeciętnego człowieka, tylko kogoś, kto ma kucharkę, praczkę

Julia Wieniawa porównana do Marianny Schreiber

Największe kontrowersje wzbudziło porównanie Julii Wieniawy do Marianny Schreiber. Ta bowiem sama postanowiła wymownie zareagować na filmik aktorki, pokazując swój dzień, który znacząco różni się od dnia młodszej koleżanki z show-biznesu. Dziennikarze TV Republiki docenili materiał Schreiber, przyznając:

Dla kontrastu Marianna Schreiber pokazała, jak wygląda dzień przeciętnego człowieka - trzeba posprzątać, trzeba w łazience ogarnąć, trzeba z psem wyjść, coś poćwiczyć, ugotować

Wypowiedzi prowadzących szybko zaczęły być szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Część widzów podzielała opinię dziennikarzy, jednak wiele osób zwróciło uwagę, że Marianna Schreiber i Julia Wieniawa działają w zupełnie innych obszarach medialnych, a ich kariery przebiegają w odmienny sposób.

Kariera Julii Wieniawy

Julia Wieniawa swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła w Warsztatowej Akademii Musicalowej w Teatrze Muzycznym "Roma". Popularność przyniosła jej rola Pauliny w serialu "Rodzinka.pl" (2013–2020). Na dużym ekranie zadebiutowała w filmie "Kobiety mafii" (2018) w reżyserii Patryka Vegi. W tym samym roku zagrała w "Kobieta sukcesu" oraz "Serce nie sługa". W 2020 roku wcieliła się w główną rolę w horrorze "W lesie dziś nie zaśnie nikt" oraz w filmie "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją". Kontynuowała swoją karierę filmową, występując w takich produkcjach jak "Small World" (2021) czy "Jak pokochałam gangstera" (2022).

Wieniawa jest również aktywna na polu muzycznym. W 2015 roku wydała debiutancki singiel "Co mi jest". Kolejne utwory, takie jak "Nie muszę" (2018), zdobyły popularność i uznanie słuchaczy. Oprócz aktorstwa i muzyki Julia Wieniawa jest również influencerką. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 2 miliony użytkowników, co czyni ją jedną z najpopularniejszych polskich celebrytek w mediach społecznościowych.

Filmik Marianny Schreiber znajdziesz TUTAJ.

Marianna Schreiber porównała się do Julii Wieniawy, fot. TikTok/MariannaSchreiber

Marianna Schreiber porównała się do Julii Wieniawy, fot. TikTok/MariannaSchreiber

