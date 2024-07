Edyta Górniak potwierdziła swój udział w nowym show TVP "Hit Hit - Hurra". Fani Edyty Górniak byli zasmuceni, gdy okazało się, że gwiazdę w "The Voice of Poland" zastąpi Natalia Kukulska i nie zobaczą jesienią swojej idolki w żadnym programie. Edyta jednak nie zawiodła fanów i zgodziła się na udział w show, które ma być nową wersją hitu sprzed lat - "Od przedszkola do Opola".

Edyta Górniak w nowym show TVP Hit Hit - Hurra

Edyta Górniak będzie przewodnicząca jury, którego zadaniem będzie ocenianie śpiewu uczestników programu. Do show mogą zgłaszać się osoby w wieku od 6 do 17 lat. Udział w show to nie jedyny plan Edyty Górniak na nadchodzącą jesień. Najbliższe miesiące zapowiadają się dla niej bardzo pracowicie! Diwa planuje kilka koncertów, a do tego na święta Bożego Narodzenia szykuje dla fanów niespodziankę. Jaką? Zobaczcie, co o swoich najbliższych planach napisała na Facebooku Edyta Górniak:

No i cóż, mimo że jeszcze trwają wakacje

ja już głową w kalendarzu grudniowym. W tym roku to ja będę Mikołajem.. Do świątecznego worka spakuje Wam Orkiestrę ;) nic wiecej nie powiem Aha i chciałam potwierdzić doniesienia..

TAK, będę miała znów wielką radość podziwiać i wspierać jako juror nowe pokolenie młodych artystów, w programie "Hit Hit - Hurra". Very excited !! Do zobaczenia Dziś Wieczorem

