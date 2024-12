Ostatnimi czasy o Blance jest naprawdę głośno. Artystka stale rozwija swoją karierę, wypuszczając nowe numery, a niedawno dowiedzieliśmy się także, że zobaczymy ją w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami". Teraz w wywiadzie dla Party.pl podzieliła się swoim szczęściem. "Będzie się dużo działo" - przyznała z uśmiechem.

Reklama

Blanka zdradziła nam, co zamierza na Sylwestra

Gdy brała udział w Eurowizji, mierzyła się z wielkim hejtem, a jej najpopularniejszy jak dotąd utwór "Solo" był przez wielu wyśmiewany. Sama Blanka jednak podeszła do wszystkiego z dużą dozą dystansu i brawurowo udowodniła, że nie zamierza się zatrzymać. Od tamtej pory wydała wiele radiowych hitów, jak chociażby: "Rodeo", "Asereje" czy "If U Want Me". Miała też okazję wystąpić podczas finału "Tańca z gwiazdami", gdzie przy okazji została przedstawiona jako pierwsza uczestniczka nowej edycji, którą widzowie Polsatu będą mogli zobaczyć już wiosną!

Zaraz potem w rozmowie z Pomponikiem zdradziła, że zanim rozpocznie próby taneczne do show, czeka ją jeszcze huczny koncert podczas sylwestrowej imprezy dla jednej ze stacji telewizyjnych. Nie chciała, jednak zdradził, gdzie dokładnie ją zobaczymy. Co więcej, stacje powoli odkrywają karty, ale póki co na żadnej z list nie pojawiło się jeszcze nazwisko Blanki. Z uwagi jednak na jej udział w "TzG" spekuluje się, że to właśnie dla Polsatu zaśpiewa w tym roku. Tymczasem w rozmowie z naszym reporterem artystka zdradziła, czego fani mogą spodziewać się po jej sylwestrowym występie.

Przygotowania już ruszyły i jak się okazało... będzie naprawdę gorąco. Tajemnicza Blanka nie chciała wdawać się w szczegóły, ale przyznała, że sama nie może się doczekać.

Nie mogę się doczekać! W tym roku wysęp będzie trochę inny. (...) Będzie dużo się działo

Blanka uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, jakiego elementu na pewno nie zabraknie podczas jej występu. Obejrzyj wideo, żeby przekonać się, co wyznała.

Reklama

Zobacz także: W sieci pojawił się zwiastun "Królowej przetrwania 2". Uwagę od razu zwróciła Agnieszka Kaczorowska