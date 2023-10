We wrześniu TVP rozpoczyna emisję nowego programu rozrywkowego "Rytmy Dwójki". W świeżym formacie Telewizji Polskiej ma pojawić się plejada gwiazd. Wśród uczestników show znalazła się także Edyta Górniak. Podobno stacja zaproponowała diwie niezwykle atrakcyjną ofertę. Powołując się na anonimowego informatora, serwis Pudelek.pl przekazał, że piosenkarka miała otrzymać kierowcę do dyspozycji całą dobę, trzy garderoby, dowolność w układaniu repertuaru, dziewięcioosobową ekipę i najwyższą gażę. Mówi się, że wokalistka wynegocjowała kontrakt wysokości setek tysięcy złotych. Jednak początku współpracy nie można zaliczyć do udanych. Wszystko przez chorobę artystki, która wymagała interwencji lekarzy.

Reklama

Edyta Górniak ma problemy ze zdrowiem. Na plan "Rytmów Dwójki" wezwano lekarza

Niedawno dowiedzieliśmy się, że na antenie pojawi się nowy program TVP, a Edyta Górniak będzie jego największą gwiazdą. Mowa o "Rytmach Dwójki", które mają poprowadzić Sandra Kubicka oraz Izabella Krzan. Tuż przed premierą pierwszego odcinka dotarły do nas niepokojące doniesienia. Jak informuje serwis Pudelek.pl, Edyta Górniak przyszła chora na plan produkcji. Diwa była w tak złym stanie, że w pewnym momencie wezwano lekarza.

VIPHOTO/East News

Kiedy Edyta weszła na scenę, produkcję zamurowało. Głos odmówił posłuszeństwa. Ogromna infekcja gardła dopadła ją tuż przed nagraniami. Nie mogła wydusić z siebie pół dźwięku, a realizacja odcinka stanęła pod znakiem zapytania. Produkcja szybko zareagowała i wezwała na plan lekarza, który musiał podać jej sterydowe wziewy, aby mogła wystąpić. Edyta stawiła się na planie programu pomimo złego stanu zdrowia — przekazał informator portalu.

Informacji na ten temat udzieliła też Sandra Kubicka w rozmowie z naszym reporterem, Bartoszem Sekleckim. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

Lukasz Kalinowski/East News

Zobacz także: Doda w mocnych słowach o komentarzach Edyty Górniak. "To bełkot idiotyczny dla mnie"

Wygląda na to, że ze względu na problemy zdrowotne Edyty Górniak produkcja nowego formatu potrwa dłużej, niż początkowo zakładano. Warto przypomnieć, że premiera pierwszego odcinka "Rytmów Dwójki" odbędzie się już w piątek 15 września. Na czym polega formuła show? Gwiazdy ze świata muzyki będą wykonywały znane utwory w duetach z uczestnikami takich programów jak "Szansa na sukces", "The Voice of Poland" czy "Tak to leciało".

VIPHOTO/East News

Zobacz także: "MasterChef Junior" znika z TVN. Stacja zastąpi go nowym programem

Według ustaleń portalu Wirtualne Media w "Rytmach Dwójki" zobaczymy takie gwiazdy jak Natasza Urbańska, Lanberry, Tomson i Baron, Tomasz Szczepanik, Marek Piekarczyk, Rafał Brzozowski, Alicja Węgorzewska i oczywiście wspomniana wcześniej Edyta Górniak. Zaśpiewać z nimi mają natomiast Łukasz Drapała, Julia Szarlińska, Zuzanna Piech, Jerzy Grzechnik, Karol Dziedzic, Wioletta Malenda Tadeusz Seibert oraz Antoni Smykiewicz.

Reklama

To widzowie zadecydują, która piosenka wygra w wielkim finale "Rytmów Dwójki". Będziecie oglądali nowy program TVP?

VIPHOTO/East News