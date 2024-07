Leć Słoneczko z Aniołami

Szukaj do Boga ścieżki

My tu przy ziemi na swą kolej czekamy

Aż wezwie nas Król Niebieski

Odpocznij od szumu myśli zgubionych

Co w chaos porwały zbyt wcześnie

Błagam o litość dla Duszy straconej

By do Boga trafiła bezpiecznie

Płyń daleko nie patrz na nas

My udźwigniemy tęsknotę

Lecz Ty Weroniu Mamę jedyną

Strąciłaś w bólu przestworze

Z wdzięcznością tulę po raz ostatni

Za oddanie i bliskość Twą dla mnie

Wybaczam i Kocham. i niech tak zostanie

Muzyka Nas znów gdzieś odnajdzie ... Twoja EDI- napisała Edyta Górniak.