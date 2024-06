W lutym zmarła półfinalistka 9. edycji "Mam Talent", ale dopiero niedawno świat usłyszał o jej śmierci. Emma Jones zachwyciła jurorów brytyjskiego show i udało jej się przejść do półfinału. Niestety w mediach pojawiła się informacja o jej śmierci. Wokalistka zmarła w wieku 32-lat i do ostatniego dnia nie widziała, że jest chora.

Nie żyje Emma Jones. Była półfinalistką w brytyjskim "Mam Talent"

W 2015 roku Emma Jones postanowiła spróbować swoich sił w brytyjskim "Mam Talent". To był strzał w dziesiątkę, ponieważ 23-letnia wówczas dziewczyna skradła serca jurorów śpiewając piosenkę "Ave Maria". Talent wokalistki zaprowadził ją aż do półfinału i dzięki temu zyskała popularność w Wielkiej Brytanii. Potem słuch o niej zaginął. Teraz zagraniczne media dotarły do informacji o jej śmierci. Okazuje się, że 32-latka zmarła w lutym, a dokładnie w Walentynki, ale dopiero teraz świat usłyszał o jej śmierci. Na facebook'u wokalistki jej rodzina poinformował o jej odejściu.

Z przykrością informujemy, że Emma Jones zmarła. Odeszła w walentynki po zdiagnozowaniu raka. Lekarz uważa, że choroba zaczęła się od raka jajnika, który rozprzestrzenił się na inne narządy. Zmarła spokojnie w szpitalu w Cumberland. Wszyscy, którzy ją znali, bardzo za nią tęsknią — czytamy na facebook'u.

Emma Jones/Facebook

Internauci są mocno poruszeni śmiercią 32-latki i wspominają ją w komentarzach pod postem. Wielu z nich zachwycało się jej talentem i nie mogą uwierzyć w to, że już go nie usłyszą.

Właśnie obejrzałem ponownie jej przesłuchanie do BGT. Jej wykonanie Ave Maria było tak czyste i cudowne. Była delikatną duszą z niesamowitym darem. Cóż za tragiczna strata. Odpoczywaj z aniołami, piękna dziewczyno

Bardzo smutna wiadomość o śmierci Emmy. Taka czysta i delikatna dusza. I jaki piękny głos. Niebiańskie sale wypełnią się dźwiękiem Twojego głosu. Spoczywaj w pokoju Emma

To bolesna wiadomość. Emma była taka młoda, taka słodka i niesamowicie utalentowana — piszą internauci.

Emma Jones/Facebook

Media podają, że Emma Jones nie wiedziała o chorobie nowotworowej i dowiedziała się o niej zaledwie dzień przed śmiercią.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

