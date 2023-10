Wiadomo, że od pewnego czasu Edyta Górniak podkreśla swoją spirytualną odsłonę i utrzymuje, iż jest niezwykle uduchowioną osobą. Teraz postanowiła dzielić się swoją wiedzą na temat duszy z innymi. W związku z tym została prelegentką na mistycznej imprezie w Wielkiej Brytanii.

Edyta Górniak już wielokrotnie wygłaszała kontrowersyjne dla wielu osób poglądy. Największym echem odbiły się jej słowa na imprezie "XIX Zlot Wolnych Ludzi — Harmonia Kosmosu 2022", która odbyła się w czerwcu 2022 roku w Torzymiu. Wówczas ze sceny opowiadała o tym, że wśród nas żyją bezduszne bioroboty.

– Wśród nas żyją bioroboty, hybrydy i reptilianie. Naprawdę, ja pracuje w show-biznesie. Wiecie, ile tam jest reptyli? Nie każdy, kto wygląda jak człowiek, ma duszę. Ma tylko kombinezon biologiczny i te same potrzeby fizyczne, biologiczne, ale nie ma połączenia z pierwotną świadomością, ze źródłem i zapomniał lub nigdy nie poczuł tej świętej energii wszelkiego stworzenia – mówiła Edyta Górniak.

Teraz gwiazda chce rozwinąć swoje myśli podczas dłuższej prelekcji. Na początku sierpnia tego roku wystąpi jako prelegentka na mistycznym kongresie w Windsorze koło Londynu organizowanym pod hasłem "Emocje i ja".

To właśnie w Windsorze na początku sierpnia organizowane są 2. urodziny portalu ezoterycznego Dolina Cudów. Obchody będą miały formę kongresu poświęconego energii, medytacji, magicznemu uzdrawianiu z traum i samoleczeniu oraz wyższych stanów świadomości. O czym będzie nauczała Edyta Górniak?

– Jak wiecie, kocham rozmawiać o emocjach. Na temat tego, czy powinniśmy akceptować emocje, tulić je do serca, wzmagać je czy gasić. Skoro Dolina Cudów obchodzi swoje drugie urodziny, nie mogłam nie przylecieć na spotkanie z wami. Jak już wiecie, jestem bardzo przekorna i potrafię z każdej sytuacji - nawet bardzo traumatycznej - wyciągnąć coś dobrego. Nauczyłam się tego na przestrzeni lat. Nauczyłam się, w jaki sposób podnieść się z traumatycznych doświadczeń bez uszkodzenia korzenia duszy. Chętnie podzielę się tą wiedzą, bo chciałabym, żeby wszyscy ludzie byli szczęśliwi. Jestem osobą spokojną, wesołą, opanowaną, mimo tego, że pracuje w show-biznesie, mimo że wielu rzeczy doświadczyłam. O wielu historiach wiecie, o wielu historiach nie wiecie — wyznała na Instastory wokalistka.

Warsztaty z Edytą Górniak odbędą się 6 sierpnia i potrwają od godz. 14:15 do 18:15. Wcześniej o godz. 13.00 przewidziany jest obiad z piosenkarką. Na stronie wydarzenia można przeczytać, że w cenę biletu wliczona jest również kawa, herbata i woda. Za taką przyjemność należy zapłacić 185 funtów, czyli ok. 965 złotych.

– Czy można wybaczyć zdradę emocjonalną, odrzucenie i trudne doświadczenia traumatyczne? Tak, z całą pewnością można. Mogę to przyznać dopiero dziś, kiedy odnalazłam na to dowody i sposoby. (...) Czas odrzucić postawę gardy. Czas na zsynchronizowanie naszych warstw ze światem subtelnym, który dostępny jest dla świadomości dopiero, kiedy wyciszymy przebodźcowanie. Czas na życie w swojej najpiękniejszej prawdzie. Do zobaczenia na warsztatach - dodała gwiazda.