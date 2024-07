Ta jesień należy do Edyty Górniak. Gwiazdę od niespełna miesiąca możemy oglądać w trzeciej edycji "The Voice of Poland", w której to możemy obserwować jej nieznane dotąd oblicze, które pełne jest spontaniczności i niekontrolowanych emocji. Wokalistka ponadto pracuje nad swoją nową płytą. Zobacz: Edyta w EKSTAZIE w The Voice: Zrzucę sukienkę, zapewniam szaleństwo

Reklama

Dziś w "Pytaniu na śniadanie" Edyta w rozmowie z Pauliną Drażbą wyjawiła sporo nowych faktów na temat ósmego albumu. Wokalistka szykuje krążek, który będzie różnił się stylistycznie od płyty "MY".

- Prace nad płytą przebiegają dość płynnie. Jestem skupiona na pracy w studio. Mogę powiedzieć, że na tej nowej płycie nie będzie utworów tak dynamicznych jak "Consequences", nie będzie stylu klubowego, dance. Będzie dużo fortepianu. Będzie około 10 utworów. Mam już tytuł, którego na razie wolę nie zdradzać. Mam już dwie potencjalne piosenki na singiel, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Piszą dla mnie wspaniałe utalentowane osoby. Ja też się włączyłam w komponowanie utworów za namową fanów. Będziemy się starać, aby premiera była w grudniu - wyjawiła artystka.

Czyżby Edyta stawiała tym razem na bardziej akustyczne i klimatyczne brzmienie? Już nie możemy się doczekać premiery pierwszego singla.

Zobacz: "Moja ambicja to nie stracić na jakości"

Zobacz także

Reklama

Słodka Edyta zachwyciła na konferencji The Voice: