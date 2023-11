Edyta Górniak 14 listopada obchodziła 51 urodziny. Do sieci trafiły zdjęcia, kiedy wokalistka wybrała się do jednej z warszawskich restauracji. Paparazzi zrobili fotografie siedzącej w restauracji Edycie, która zajada się ciastem.

Edyta Górniak je bezę rękoma

Edyta Górniak ubrana cała na biało spotkała się ze znajomymi w restauracji. Na zdjęciach wykonanych przez fotografa widzimy piosenkarkę w jednej z restauracji Mateusza Gesslera. Na stół podano pysznie wyglądającą bezę. Na bezie widnieje fontanna tortowa. Górniak postanowiła skosztować smakołyk rękoma. Czy to eleganckie?

Jak się okazuje, zasady savoir-vivre dopuszczają jedzenie niektórych ciast rękoma. Do takich słodkości należą ciasta drożdżowe bez kremu i ciasta piaskowe. Czy beza również zalicza się do wyjątków, które można jeść rękoma? Odpowiedź nie jest taka prosta. Jeśli mamy do skosztowania ciasto, które składa się z dwóch bez połączonych kremem, wtedy krem zjadamy łyżeczką, a bezę dłońmi.

Myślicie, że Edyta Górniak właśnie tak zrobiła? Zobaczcie sami zdjęcia poniżej.