Edyta Górniak zarobiła ponad 2,5 mln złotych w 2015 roku! To oznacza, że diwa jest jedną z najlepiej zarabiających gwiazd w Polsce. Na tę kwotę składają się m.in. trasa koncertowa "Love 2 Love", występy telewizyjne czy występ sylwestrowy, za który Edyta Górniak zainkasowała 120 tysięcy złotych.

Na czym zarabia Edyta Górniak?

Super Express postanowił podliczyć zarobki gwiazdy. Ta kwota robi wrażenie. Edyta Górniak zarobiła aż 2,5 mln złotych. Prawie 2 mln - na trasie koncertowej i występach w telewizji, za które może zażądać od 20 tys. do 40 tys. złotych. Nie można zapominać o udziale w "The Voice of Poland", w którym mogła zarobić aż 400 tysięcy złotych! Do tego koncerty w ramach trasy Radia Zet i Dwójki - za każdy diwa zgarniała po 50 tys. złotych. Wisienką na torcie był sylwestrowy występ w TVN za 120 tysięcy złotych. Suma? 2,5 mln złotych. Wow!

Edyta Górniak jest wciąż jedną z najlepiej zarabiających gwiazd w Polsce.

Edyta Górniak wyruszy w tym roku w kolejną trasę koncertową.