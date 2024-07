Edyta Górniak wynajmuje dom w Los Angeles! Okazuje się, że piosenkarka zakochała się w willi, w której wypoczywała będąc na ostatnich wakacjach z synem, dlatego postanowiła, że będzie wynajmować ją na stałe. Według doniesień Faktu artystka płaci za niego fortunę. Wynajęcie domu kosztuje ją co miesiąc 40 tysięcy złotych!

W bajecznej posiadłości nad brzegiem oceanu Edyta Górniak miała spędzić tylko urlop. Diwa planuje jednak częste podróże do USA, dlatego uznała, że nie ma co rezygnować z domu, który przypadł jej do gustu - donosi tabloid.