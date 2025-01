Roksana Węgiel i Kevin Mglej początek roku świętują w Stanach Zjednoczonych. W tym okresie piosenkarka nie tylko obchodziła swoje 20-ste urodziny ale także skupia się na nagrywaniu nowych muzycznych materiałów, którymi ma zamiar pochwalić się w tym roku. Podczas wyjazdu do USA jest również czas na szaleństwa. Roksana Węgiel pokazała, jak spędza czas ze swoim mężem.

Roksana Węgiel w Los Angeles

Fani martwili się o Roksanę Węgiel i Kevina Mgleja, kiedy okazało się, że wylecieli do Los Angeles. O "Mieście Aniołów", mówi cały świat, ze względu na szalejący na jego terenach żywioł. Największy pożar w historii tego miejsca trawi kolejne tereny miasta, a swoje domy stracił ogrom mieszańców. Kevin Mglej po wylądowaniu w Stanach Zjednoczonych wydał komunikat do fanów żony: "Wyjeżdżamy do San Diego. Dzięki za wszystkie wiadomości, jest w miarę git... jesteśmy bezpieczni". Głos zabierała również sama Roksana Węgiel, dodając: "Kochani, wszystko u nas w porządku! Dziękuję za tyle wiadomości".

Aktualnie jednak przebywają ponownie w Los Angeles a nagraniami i zdjęciami z czasu wolnego dzielą się w sieci. Roksana Węgiel i Kevin Mglej cieszą się popularnymi miejscówkami i spróbowali jady na rolkach oraz deskorolce.

My sk&er boi - napisała o mężu Roksana, nawiązując do piosenki Avril Lavigne.

Z kolei Kevin cieszył się z beztroskich chwil na deskorolce, wspominając nastoletnie lata: "Mam znowu 16 lat", dodając: "Coś tam jeszcze pamiętam". Okazuje się, że za Oceanem zakochani spotkali także swojego trenera, który m. in. odpowiada za wielką metamorfozę Kevina. Trudno również nie zwrócić uwagi na wymowną koszulkę Roksany Węgiel z napisem: "I love hot dads" (w tłumaczeniu "Kocham gorących tatuśków - przyp. red.).

Roksana Węgiel pracuje nad nowymi piosenkami

Roksana Węgiel i Kevin Mglej już na początku roku zapowiedzieli, że 2025 rok będzie rokiem dużych projektów. Na początku wyjechali do Stanów Zjednoczonych, by 20-letnia gwiazda mogła pracować nad swoimi numerami. Z kolei jeszcze w sylwestra wyszła jej nowa piosenka "Ah ah ah", która ma być przedsmakiem tego, co przygotuje dla fanów w najbliższej przyszłości. Młode małżeństwo chętnie dzieli się kadrami ze Stanów, gdzie widać jak pracują w studiu nagraniowym, ale jednocześnie nie żałują smaczków ze swojego prywatnego życia. Wiele ich wspólnych zdjęć rozczula internautów, którzy kibicują ich związkowi.

