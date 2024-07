1 z 18

Dziś w samo południe w Hard Rock Cafe w Warszawie odbyła się konferencja prasowa trzeciej edycji "The Voice of Poland". Na spotkaniu z dziennikarzami pojawili się wszyscy trenerzy muzycznego show. Jednak najwięcej uwagi przykuła Edyta Górniak.

Wokalistka pokazując się ostatnio podczas koncertów na festiwalu w Sopocie pokazywała swoją seksowną i drapieżną stronę. Tym razem gwiazda postawiła na bardziej stonowany look. Edyta na konferencji miała szarą sukienkę o długości do kolan w stylu retro z białym kołnierzykiem. Do tego gwiazda założyła szare szpilki. Całość wyglądała bardzo elegancko i kobieco. Zobacz: Rockowa Edyta Górniak zawładnęła sceną Opery Leśnej DUŻO ZDJĘĆ

Na wydarzeniu Edyta z zaciekawieniem oglądała fragmenty programu. Artystka do wszystkiego co robi podchodzi bardzo osobiście i emocjonalnie, dlatego oglądając odcinki "The Voice" telewidzowie mogą spodziewać się łez, jak i niekontrolowanych wybuchów euforii ze strony wokalistki.

Jak oceniacie dzisiejszą stylizację Edyty. Pasuje jej taki grzeczny wizerunek?

