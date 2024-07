1 z 8

Edyta Górniak reprezentowała Polskę podczas 39. Konkursu Eurowizji w 1994 roku. Zaśpiewała piosenkę "To nie ja" autorstwa Jacka Cygana i zajęła 2. miejsce, co do dziś jest rekordowym osiągnięciem. To był debiut Polski w tym konkursie i do dziś żaden polski artysta nie osiągnął w tym konkursie większego sukcesu niż Edyta Górniak. Jej występ spotkał się z wielkim uznaniem zagranicznych mediów. Komentator BBC ocenił, że to "najlepszy młody głos Europy", a niemieckie media pisały, że „pojawiła się nowa artystka z Polski o wyglądzie i głosie anioła”.

Czy w tym roku Edyta Górniak powtórzy swój sukces, a może nawet wygra Eurowizję? Gwiazda kilka dni temu ogłosiła, że zgłosiła swoją piosenkę TVP i weźmie udział w polskich preselekcjach do konkursu z piosenką "Grateful", której premiera odbędzie się 14 lutego na jej koncercie w Krakowie. Fani artystki są zachwyceni tym, że ich idolka postanowiła znów spróbować swoich sił na Eurowizji. To wielka odwaga, bo choć w 1994 roku artystka osiągnęła wielki sukces, jej start na Eurowizji wywołał masę kontrowersji. Jakich?

Występ Edyty Górniak na konkursie Eurowizji w 1994 roku: