Edyta Górniak przygotowuje się do komunii swojego syna! Okazuje się, że dopiero teraz piosenkarka uznała, że Allan jest gotowy do przyjęcia sakramentu. Gwiazda chciałaby, żeby uroczystość odbyła się w Polsce i już załatwia sprawy związane z komunią chłopca. Edyta Górniak w rozmowie z Super Expressem zdradziła, dlaczego dopiero teraz w wieku 13 lat Allan przystąpi o komunii.

Allan Krupa nie przystąpił do komunii, kiedy miał 8 lat. Edyta Górniak w rozmowie z tabloidem przyznała, że jej syn dopiero teraz, w wieku 13 lat, dojrzał do przyjęcia sakramentu.

Moim zdaniem w życiu bardzo ważne jest, by wszystko robić ze zrozumieniem tego, co się robi w danym momencie. Mój syn, kiedy wszystkie dzieci miały komunię, nie miał świadomości, a taki moment zasługuje na najwyższe zrozumienie i odczuwanie tego sakramentu - przyznała Edyta Górniak. Teraz dopiero Allan stał się gotowy. Wspólnie z mamą chrzestną Allana jesteśmy już po rozmowach z księdzem, bo chcę, żeby uroczystość odbyła się w Polsce. Myślę, że jego gotowość jest w dużym stopniu wynikiem nienachalnych rozmów o miłości Jezusa do nas, ludzi. Także tego, że najbliższa rodzina Allana jest katolicka a jednocześnie szkoła, do której uczęszcza, poszerzyła jego wiedzę, a tym samym rozumienie. Swoją gotowość na Komunię potwierdził podczas kilku mszy w czasie Świąt Wielkanocnych.