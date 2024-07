Ergo Arena gościła już największe polskie i zagraniczne gwiazdy. Do coraz dłuższej listy znanych nazwisk można dopisać kolejne - Edyty Górniak i Jose Carrerasa, którzy w miniony weekend dali popisowy koncert. Wyreżyserowane do ostatniego dźwięku show, w którym perfekcja jednego artysty goni doskonałość drugiego zapewniła pełną publiczność, gromkie brawa i nieskończoną ilość bisów.

Po piętnastu latach od dnia w którym Carreras wybrał Górniak z międzynarodowej listy nazwisk na gwiazdę, z którą chce nagrać duet, ponownie wystąpił na scenie. Diwa przez pierwszą połowę koncertu była nieobecna - ten czas należał przede wszystkim do solowych operowych partii Carrerasa z towarzyszeniem orkiestry. Gdy jednak Górniak wyszła na scenę na rozpoczęcie drugiej godziny koncertu, została przyjęta jak gwiazda wieczoru.

Górniak wykonała swoje największe przeboje, jak np. "Nie opuszczaj mnie" z debiutanckiej płyty "Dotyk", a także legendarne covery - "My Heart Will Go One" Celine Dion z filmu "Titanic", o którego to wykonanie poprosił ją Jose i "Hallelujah". Edyta ubrana w długą zwiewną różową kreację prezentowała się fenomenalnie i z klasą jak na prawdziwą diwę przystało.

Zobaczcie zdjęcia z wczorajszego koncertu: