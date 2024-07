Joanna Krupa nie zwalnia tempa! Pozuje, gra w filmach, prowadzi programy, a teraz otwiera sieć klubów! Pewnie samą nie było by stać na to by otworzyć luksusowe podwoje w Hollywood i Las Vegas, ale dzięki jej bogatemu narzeczonemu już wkrótce będzie urządzać luksusowe kluby.

- Joanna i Romain zamierzają otworzyć sieć klubów w Stanach. Prawdopodobnie wybór padnie najpierw na Las Vegas i West Hollywood - zdradza w rozmowie z "Super Expressem" menedżerka Joanny, Małgorzata Leitner. Na pomysł wpadł partner Joanny, Romain Zago, który już od dłuższego czasu realizuje się w tym biznesie.

- Romain z sukcesami prowadzi słynny klub Mynt w Miami, gdzie bawią się gwiazdy, jak Justin Timberlake czy Kelly Rowland- mówi Leitner.

Rola dekoratorki wnętrz to dla Joanny nowość. Ale jak już zdążyliśmy się przekonać, Dżołana to kobieta wielu talentów...