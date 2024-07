Agnieszka Chylińska pożaliła się swoim fanom, że nie chce jej się rozbierać... choinki. Artystka pokazała na Facebooku selfie na tle bożonarodzeniowego drzewka, które najwyższy czas pożegnać. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że sama również ma na sobie przebranie choinki. Najwyraźniej gwiazda nie jest fanką obowiązków domowych, co w pełni rozumiemy.

Mam choinkę do rozebrania. Ale mi się nie chce............ - napisała na swoim profilu.

Wierni fani nie pozostali obojętni na post swojej idolki. Tym bardziej, że raczej rzadko dzieli się ona w social mediach migawkami ze swojego życia prywatnego. Ostatnio zaskoczyła swoich wielbicieli zdjęciem z dzieciństwa! Pod postem na temat choinki, nie zabrakło zabawnych rad, jak uporać się z problemem:

Należy owinąć folią by zabezpieczyć przed kurzem i wiooooo z nią na strych, bądź do piwnicy.... a na przełom 2016/2017 będzie gotowiec.

Szalona kobieto, jak mówisz o sobie, że niby jesteś choinką to poczekaj na szanownego małżonka, na pewno taką choineczkę rozbierze bez zająknięcia w trzy sekundy.

To nie jedyny prywatny akcent na profilu Agnieszki Chylińskiej. Zaraz po choince na Facebooku gwiazdy pojawił się... bałwan! Niestety przez odwilż, nieco odchudzony. ;)

Tymczasem na moim podwórku...

- Ty...ten to nagle schudł, co?

- No, zara mu spadnie ten...no...beta karoten - podpisała zdjęcie piosenkarka.