Agnieszka Chylińska rzadko kiedy otwiera się na tematy związane ze swoimi dziećmi. Jednak podczas sobotniego odcinka "Mam Talent" nie mogłaby nie wspomnieć o swoich pociechach. Wokalistka powiedziała to po raz pierwszy o swoich córkach!

Agnieszka Chylińska otworzyła się na temat córek w "Mam Talent"

15. edycja talent show TVN nie przestaje zaskakiwać. W jury uczestników niezmiennie ocenia Agnieszka Chylińska i po raz pierwszy w tej edycji oglądamy Marcina Prokopa oraz Julię Wieniawę. W sobotnim odcinku na scenie "Mam Talent" pojawił się znany raper Edzio, który zachwycił publiczność swoim freestyle'em w szczególności Marcina Prokopa. Na scenie pojawiła się również grupa obok, której nie mogła przejść obojętnie Agnieszka Chylińska, a to wszystko ze względu na jej córki. Wokalistka prywatnie jest mamą: 18-letniego Ryszarda, 14-letnią Estery i 11-letniej Krystyny, które uwielbiają K-Pop. Na scenie zaprezentowały się tancerki, które wykonały układ do koreańskiej muzyki. To właśnie wtedy 47-latka postanowiła wspomnieć o córkach.

Ja siłą rzeczy jestem w temacie, bo mam dwie córki, które kochają k-pop i bardzo muszę to lubić — powiedziała wokalistka.

Mam Talent, Marcin Prokop, Julia Wieniawa, Agnieszka Chylińska, Fot. Mirosław Sosnowski/Tvn

Po występie tancerek Agnieszka Chylińska nie mogła podjąć innej decyzji nić być na tak. Wokalistka nawiązała ponownie do córek, które jej zdaniem nie byłyby zachwycone, gdyby uczestniczki nie przeszły do kolejnego etapu.

Występ piękny, kochacie to. Po drugie perfekcyjnie się prezentujecie na scenie. Za moich czasów by się powiedziało zagraniczne. Moje córki będą zachwycone. Na pewno by mnie utłukły, gdybym nie dała wam absolutnie szans — powiedziała Agnieszka Chylińska.

Jurorka "Mam Talent" bardzo rzadko opowiada o życiu prywatnym, tym bardziej o swoich dzieciach. Jednak w 2020 roku wokalistka postanowiła wypowiedzieć się na temat opieki nad dziećmi, które wymagają specjalnej uwagi, gdy pojawiła się fala protestów po ogłoszeniu wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Nigdy się nie żaliłam i nigdy publicznie nie opowiadałam o tym, jak mi jest ciężko z tego tytułu, że dwoje moich dzieci jest dzieciakami szczególnej troski. Nie przypominam sobie też bardzo, żeby ktoś mi w tym pomagał, wspierał, jeśli chodzi o tak zwane państwo — pisała Agnieszka Chylińska w 2020 roku.

A wy oglądaliście sobotni odcinek "Mam Talent"?

