Agnieszka Chylińska ogłosiła nagle: "Niespodzianka". Fani w euforii, takiej nowiny się nie spodziewali

Agnieszka Chylińska zaskoczyła fanów swoim najnowszym wpisem, w którym nie oszczędza... Kuby Wojewódzkiego! Okazuje się, że artystka ma do niego spory żal po tym, jak w ostatnim odcinku swojego show zarzucił jej nielojalność. Padły mocne słowa: Tatuś mi mówił, żeby od takich trzymać się z daleka - pisze Agnieszka. Zobaczcie, o co chodzi! Chylińska ostro o Wojewódzkim: "Po ludzku kłamiesz" W ostatnim odcinku swojego programu w TVN Kuba Wojewódzki gościł Roksanę Węgiel oraz Piotra Gąsowskiego. Z aktorem rozmawiał m.in. o jego odejściu z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Po tym, jak z show została zwolniona Katarzyna Skrzynecka, Piotr Gąsowski solidarnie zrezygnował z prowadzenia programu. Kuba Wojewódzki był tym szczerze zdumiony, nie do końca dowierzając w jego intencje: Jak zadzwoniłem do Agnieszki (Chylińskiej - przyp. red) i do Gosi (Foremniak - przyp. red.), że odchodzę z "Mam talent", to obie powiedziały: "Odchodzimy z tobą!" . A jak było później, to chyba wiemy... Ja nie wierzę w taką lojalność - powiedział Kuba Wojewódzki. Te słowa dotarły już do Agnieszki Chylińskiej, która w najnowszym poście nie zostawia na dziennikarzu suchej nitki. Agnieszka Chylińska jest zawiedziona słowami Kuby Wojewódzkiego i tłumaczy, jak sprawa wygląda z jej perspektywy: Drogi Kubo. O Twoim odejściu z programu Mam Talent dowiedziałam się z mediów. Ani się Chłopie ze mną nie pożegnałeś, ani nie powiedziałeś dlaczego. Dlatego - zarzucając mi nielojalność - po ludzku kłamiesz. Przychodziłam do Twojego programu na wyraźne Twoje zaproszenie. Wtedy było wszystko cacy, bo miałeś fajną oglądalność i taaak bardzo mnie lubiłeś. Jeszcze kilka dni temu dzwoniłeś do mojej agentki z pytaniem czy mogę znowu do Ciebie wpaść. I wiesz? Pomyślałam: pójdę. W kolejnej...