2023 rok był z pewnością wyjątkowy dla Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - para zdecydowała się wziąć ślub kościelny, do którego przez długi czas się przygotowywała. Małżeństwo podjęło również kilka istotnych decyzji biznesowych. Czy w nowy rok weszli z podobną energią i motywacją? Wszystko wskazuje na to, że tak - uczestniczka ślubnego show już na początku stycznia podzieliła się bowiem zaskakującymi wieściami!

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" weszli w nowy rok z nową energią, a przede wszystkim z ogromnym powodem do świętowania. Para pochwaliła się bowiem nowymi kadrami z drugich urodzin ich ukochanej córeczki, Antosi. Teraz jednak okazuje się, że to niejedyna nowość w życiu rodziny Janików. Dumna mama opowiedziała fanom o ważnym kroku w życiu pociechy, a także dumnych rodziców.

Jak się okazuje, oprócz urodzin córki, małżeństwo Janików świętuje jeszcze inną, ważną okazję. Właśnie minął rok, odkąd dwuletnia już Antosia zaczęła uczęszczać do żłobka.

Za moment minie rok odkąd Antosia poszła do żłobka

Agnieszka Łyczakowska pisze wprost, że choć wielu rodziców obawia się decyzji o zapisaniu pociechy do żłobka, w jej przypadku ten wybór świetnie się sprawdził, szczególnie w kontekście nowych umiejętności i rozwoju córki.

U nas same plusy, bardzo dużo wynosi z tego miejsca, kocha dzieci, uczy się z nimi obcować, codziennie staje przed nowymi wyzwaniami. Powiem to ponownie, że to była dobra decyzja

- zachwala Agnieszka ze ''Ślubu''.