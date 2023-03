Agnieszka Chylińska miażdży Kubę Wojewódzkiego: "Dwulicowy i kłamliwy". O co chodzi? 

Kuba Wojewódzki pokazał fragment swojego programu z Agnieszką Chylińską i Kajetanem Kajetanowiczem. Gwiazdor TVN zdradził, że program z udziałem piosenkarki i sportowca będzie bardzo mocny - porównał go nawet do roastu! Udział Agnieszki Chylińskiej z pewnością gwarantuje wielkie emocje. Artystka zaledwie kilka dni temu, po siedmiu latach od wydania ostatniej płyty, pochwaliła się nowym krążkiem, który okazał się ogromnym sukcesem. O Chylińskiej zrobiło się również głośno po jednym z wywiadów, w których mówiła o swoim życiu prywatnym. Zobacz także: Agnieszka Chylińska przechodzi kryzys w małżeństwie? "Nie złożyłam pozwu rozwodowego, ale..." Co zdradzi w programie Kuby Wojewódzkiego? Tego dowiemy się już we wtorek. Tymczasem zobaczcie fragment show, w którym Agnieszka Chylińska opowiada o swojej córce i mężu! Marek przychodzi do przedszkola, a panie bardzo delikatnie mówią tak: "dzisiaj państwa córka trochę przeklinała", a Marek na to "no w domu tego nie słyszała" - zdradziła Agnieszka Chylińska. Zobaczcie fragment programu Kuby Wojewódzkiego z udziałem Agnieszki Chylińskiej ! Będziecie oglądać? Zobacz także: "Nie wiem jak żyć. Mam nadzieję, że prywatnie zbiorę się do kupy" wyznaje Agnieszka Chylińska Agnieszka Chylińska w programie Kuby Wojewódzkiego. Będziecie oglądać show z udziałem artystki?