Agnieszka Chylińska pokazała zdjęcie sprzed 37 lat. Piosenkarka, która już jakiś czas temu pochwaliła się jak wyglądała w młodości tym razem udostępniła swoim fanom fotografię na której możemy zobaczyć jej "zimową stylówę".

- Moja zimowa stylówa z '79-ego! Mega, co? Obczajcie kombinezon;-))) - napisała Agnieszka Chylińska.

Wpis i zdjęcie gwiazdy TVN wywołał lawinę komentarzy, w których fani wspominali swoje dziecięce stylizacje i śmieszne historie z nimi związane.

- A kiedy już pociecha była w " to" kompletnie zapakowana, ja - spocona, to padało straszliwe...ja chcę siusiu!, i zaczynało się rozpakowywanie.Tez tak mieliście? - Te kombinezoniki miały bardzo fajną zaletę:Brzuszek i plecki zawsze były ciepłe:)Zakładałam je moim dzieciom,gdy szliśmy na sanki:) - Miałam podobny,granatowy z białymi wstawkami!

Zobaczcie jak Agnieszka Chylińska prezentowała się w 1979 roku ;) Prawda, że uroczo?

Moja zimowa stylówa z '79-ego!Mega, co? Obczajcie kombinezon;-)))

Posted by Agnieszka Chylińska on 18 stycznia 2016