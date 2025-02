Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie mogli dziś świętować Dnia Zakochanych. Agnieszka opublikowała wzruszające nagranie, na którym przekazała informacje na temat stanu zdrowia Wojtka. Okazuje się, że musiał przejść operację.

Agnieszka Łyczakowska-Janik i Wojciech Janik to uwielbiana para, która poznała się dzięki "Ślubowi od pierwszego wejrzenia". W 2023 roku wzięli drugi ślub, nie ukrywając, że zrobili to dla swojej ukochanej córeczki Antosi, która w tym roku świętowała już trzecie urodzinki.

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są przepięknym przykładem, że miłość można znaleźć nawet w telewizji, nie ukrywali jednak, że nie było im łatwo, a pracowanie nad relacją, którą dał im program, kosztowało ich wiele wyrzeczeń. Postanowili jednak zrobić wszystko, by zawalczyć o swoją relację, którą dziś już spokojnie nazywają miłością. Zakochani jednak nie mogli świętować dziś walentynek tak, jakby sobie tego życzyli. Okazuje się, że Wojtek Janik musiał przejść operację:

Moje Walentynki nie były wcale takie wesołe, bo Wojtek miał operację. Ale jest już po operacji, jest wszystko dobrze, dochodzi do siebie na sali pooperacyjnej. Czekam na niego w domu, już nie mogę się doczekać, kiedy wróci i takie sytuacje tylko uświadamiają mnie, że kocham go najmocniej na świecie. Więc kochanie czekam na Ciebie i wracaj do nas szybko

- wyznała Agnieszka.