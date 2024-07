14 lat temu Cezary i Edyta Pazurowie zostali rodzicami Amelii. Teraz oboje świętują urodziny nastolatki, pokazując jej najnowsze zdjęcia. Okazuje się, że dziewczynka ma artystyczny zmysł, ale nie jest zainteresowana aktorstwem, zaś... malarstwem. Jej słynny tata jest z niej niezwykle dumny:

Zobaczcie!

Edyta i Cezary Pazurowie mają kolejny powód do świętowania - niedawno mogli celebrować 14. rocznicę ślubu, teraz zaś urodziny córki, Amelii, która przyszła na świat w 2009 roku. Niedawno Pazura w rozmowie z Party.pl opowiadał, jakim jest ojcem:

Staram się moich dzieciaków nie zawodzić w żadnym aspekcie. One powinny patrzeć na ojca jako na wzór, na drogowskaz i to mi się chyba udaje - mówił aktor.

Pazura jest bardzo dumny ze swoich dzieci (z małżeństwa z Edytą ma również syna, Antka oraz córkę, Ritę). Z okazji 14. urodzin Amelii pokazał nowe zdjęcia nastolatki, pisząc:

Urodzinowy post swojej córce poświęciła również Edyta Pazura:

Dokładnie 14 lat temu trzymałam ją w ramionach i byłam najszczęśliwszą kobietą na świecie ❤️ 25.06.2009 godzina 1:47 chociaż w dokumentach wpisano 1:50, ja dobrze pamiętam, kiedy zobaczyłam ją po raz pierwszy. Wrażliwa, utalentowana, zdolna złośnica. Dusza artystyczna, która tworzy na kartce papieru dzieła, a ja skrzętnie chowam je do pudełek z pamiątkami. Gdy potrzebuje kasy przychodzi do mnie i pyta: „mogę Ci coś narysować”? ???????? a ja na to: „zależy, ile mnie to będzie kosztowało”