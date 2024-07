9 lipca br. media obiegła smutna informacja o śmierci uwielbianego aktora Jerzego Stuhra. Wiadomość potwierdził syn Maciej Stuhr i zamieścił na social mediach wzruszające zdjęcie z ojcem i swoim synem, gdzie żegna swojego tatę. Plejada gwiazd również dołączyła się do pożegnań wybitnego aktora, jakim był Jerzy Stuhr.

9 lipca na social mediach pojawiło się mnóstwo ciepłych słów dotyczących Jerzego Stuhra. Wśród osób żegnających aktora znalazły się m.in. takie osoby jak: Krystyna Janda, Tomasz Kot, czy Piotr Gąsowski. Również na profilu Cezarego Pazury pojawiło się czarno-białe zdjęcie Stuhra i ciepłe słowa.

Aktor nazywał Jerzego Stuhra "Profesorem" pomimo tego, że nigdy go nie uczył.

To określenie w stosunku do niego zawsze mi pasowało, bo wiedziałem, że on jest już wyżej, profesora już się nie doścignie, on stworzył swoją szkołę aktorską.

- wytłumaczył w rozmowie z Jastrząb Post Cezary Pazura.