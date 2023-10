Cezary Pazura obchodzi dziś 61. urodziny. Aktualnie jest w szczęśliwym małżeństwie z Edytą Pazurą. Jest także dumnym ojcem czwórki dzieci. Z Edytą Pazurą doczekał się dwóch córek Amelii i Rity oraz synka Antoniego. Jest również ojcem dorosłej już Anastazji, z pierwszego małżeństwa. Mało kto pamięta, że pierwsze małżeństwo Cezarego Pazury wiązało się z traumatycznymi przejściami. Była żona Cezarego Pazury przez lata zmagała się z nałogami, a w pewnym momencie po prostu zniknęła z jego życia, zostawiając go z córeczką. Co dziś dzieje się z pierwszą żoną Cezarego Pazury?

Smutna historia pierwszego małżeństwa Cezarego Pazury

Pierwsza żona Cezarego Pazury miała na imię Żaneta i była od niego 8 lat młodsza. Kiedy się poznali miała zaledwie 16 lat. Pobrali się po trzech latach znajomości w 1989 roku, a kilka miesięcy później na świat przyszła ich córeczka Anastazja. Małżeństwo Cezarego Pazury jednak dalekie było od idealnego. Plotkowało się, że kobieta zachłysnęła się popularnością męża, imprezowała w łódzkich klubach, a małą Anastazją opiekowała się babcia. Żona Cezarego Pazury zaczęła mieć również problemy z uzależnieniami m. in. takimi jak alkohol i narkotyki. Aktor bardzo szybko się zorientował. O kulisach rodzinnego dramatu opowiedział w swojej autobiografii „Byłbym zapomniał…”.

Gdy wyrzucał śmieci, zauważył, że za koszem, tam gdzie szczotka, zmiotka i parę szmat, stała jakaś butelka. Alkoholu ciut na dnie. „Co to za butelka?” — zapytał. „A, chyba wyrzucałam do kosza i nie wycelowałam”. A wczoraj, gdy wziął łyczek soku pomarańczowego żony, okazało się, że to wódka. „Jezu, tu jest alkohol”. „O matko, musiałam się pomylić”. Zaczął świadome poszukiwania. Domowe śledztwo. W rzeczach dziecka pół butelki wódki. „Co to?” — próbował się dowiedzieć. „Nie wiem, może to ta pani, co tu sprzątała, zostawiła, nie mam pojęcia przecież”. I tak w kółko. Wszędzie znajdował pokitraną wódkę.

Pawel Wodzynski/East News

Cezary Pazura próbował pomóc żonie. Ona jednak nie uczęszczała na terapie. Problemy zaczęły się piętrzyć, a czarę goryczy przerwała sytuacja, w której pijana żona Cezarego Pazury, jadąc zygzakiem, przyjechała na plan i spoliczkowała go przy współpracownikach:

Krzyczy: „Po co aferę robisz, wołasz sąsiadów, bydlaku jeden, prostaku”. Daje mu w twarz przy całej ekipie, wsiada do forda i odjeżdża. Znów zygzakiem.

East News

Cezary Pazura był załamany. Przyjaciel uświadomił mu, że "tu nie ma co zbierać. Ratuj dziecko. Ona wykupiła bilet w jedną stronę. Zabraniając jej pić i ćpać, staniesz się jej największym wrogiem. Znienawidzi cię, odejdzie, ucieknie". Ostatnie dwa słowa stały się rzeczywistością. Do dramatycznego rozstania doszło w 1994 roku. Z dnia na dzień pierwsza żona Cezarego Pazury zostawiła go z małą córeczką i urwała z nimi kontakt. Aktor musiał pogodzić samotne rodzicielstwo z pędzącą karierą. To było jedno z najtrudniejszych wyzwań jego życia. Wielokrotnie miał wyrzuty sumienia, że nie poświęcał małej wystarczająco dużo uwagi. Cezary Pazura okazał się jednak doskonałym ojcem, a po latach Anastazja Pazura w "Uwadze" wyznała:

Dzwonię do taty również z okazji Dnia Matki, bo jest dla mnie wszystkim - i tatą, i mamą.

East News / Piotr Molecki

Cezary Pazura miał myśli samobójcze

Po latach Cezary Pazura wyznał, że obowiązki związane z życiem zawodowym i rodzicielstwem totalnie go przerastały. Cezary Pazura miał myśli samobójcze:

Byłem w okropnej sytuacji. Sam z dzieckiem, z długami. Chciałem się targnąć na życie. Uratował mnie mój przyjaciel, Olaf Lubaszenko - mówił w wywiadzie dla "Pani".

To etap życia, którego Cezary Pazura nie chciałby już pamiętać.

East News

Co stało się z pierwszą żoną Cezarego Pazury, Żanetą?

Jak informowała Viva!, Cezary Pazura odnalazł żonę w jednym z ośrodków odwykowych. Kobieta zrzekła się jego nazwiska i ustalili warunki rozwodu. Kobieta nie szukała kontaktu z córką, Anastazją. Nie wiadomo, jak potoczyły się dalsze losy Żanety. W mediach pojawiało się mnóstwo niepotwierdzonych plotek, zarówno o jej śmierci, jak i takie, że udało jej się pokonać nałóg, lub że mieszka z nastoletnią córką w Łodzi.

