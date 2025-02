Edyta Pazura, żona popularnego aktora Cezarego Pazury, doświadczyła nieprzyjemnych problemów zdrowotnych podczas wakacyjnego pobytu w Tajlandii. W wyniku zakażenia skórnego zmuszona była skorzystać z pomocy medycznej i udać się do miejscowej kliniki. Podróż do egzotycznego kraju miała być okazją do odpoczynku i relaksu, jednak nieoczekiwane komplikacje zdrowotne sprawiły, że część pobytu zamiast na plaży, spędziła w szpitalnej placówce.

Reklama

Edyta Pazura zdała relację z kliniki w Tajlandii

Edyta Pazura, która na bieżąco dzieli się swoimi przeżyciami w mediach społecznościowych, opowiedziała o całej sytuacji na Instagramie. Przyznała, że zaraziła się infekcją skórną, która wymagała interwencji lekarzy i podania antybiotyku.

Trochę mniej mnie było ostatnio, bo dzisiaj wylądowałam w tajskiej klinice z zakażeniem. Zaczęło się w sumie od drobnostki, a zakończyło na lekarzach i antybiotyku. Miałam zaplanowane zwiedzanie i rozpisywanie kolejnych nut zapachowych z Tajlandii, a tu niespodzianka – napisała na Instagramie.

W dalszej części żona i menadżerka słynnego aktora zdradziła, że mimo problemów zdrowotnych postanowiła wybrać się na wycieczkę. Ujawniła, że jednak czuje się bardzo osłabiona. Przez ostatnie lata nie stosowała antybiotyku. Od dawna nie była też w takim stanie.

Jedziemy na wycieczkę do centrum Phuket, chociaż nie wiem, ile wytrzymam. Antybiotyk rozłożył mnie na łopatki i nie tak sobie wyobrażałam końcówkę tego wyjazdu. Miało być intensywnie, a ledwo stoję na nogach. To mój pierwszy antybiotyk od kilku lat i w sumie nie na chorobę, tylko zakażenie skórne – wyjaśniła.

Choroba znacznie wpłynęła na przebieg urlopu Edyty Pazury. Zamiast beztroskiego zwiedzania Tajlandii, musiała ograniczyć swoją aktywność, skupiając się na leczeniu. Pomimo trudności, starała się jednak zachować pozytywne nastawienie i doceniać czas spędzony z rodziną. Jej mąż, Cezary Pazura, nie odniósł się publicznie do całej sytuacji, jednak można przypuszczać, że wspierał żonę w trudnych chwilach.

Cezary i Edyta Pazurowie niedawno świętowali 15. rocznicę ślubu

Edyta i Cezary Pazurowie poznali się w 2007 roku w pociągu relacji Kraków–Warszawa. Cezary, będący wówczas znanym aktorem, zauważył 19-letnią Edytę Zając, która pracowała w wagonie restauracyjnym, zarabiając na studia. Ich pierwsza rozmowa zaowocowała wymianą numerów telefonów, a niedługo potem zaczęli się spotykać.

Mimo 26-letniej różnicy wieku i początkowej krytyki ze strony opinii publicznej, para zbudowała silny związek. W 2009 roku wzięli ślub, a w kolejnych latach doczekali się trójki dzieci: Amelii, Antoniego i Rity. W 2024 roku, z okazji 15. rocznicy małżeństwa, Edyta i Cezary odnowili przysięgę małżeńską podczas egzotycznych wakacji. Ceremonia była symbolicznym potwierdzeniem ich trwałego uczucia i wspólnej drogi życiowej.

Edyta i Cezary Pazurowie Artur Zawadzki/REPORTER

Kim jest Edyta Pazura?

Edyta Pazura, z domu Zając, urodziła się 12 stycznia 1988 roku w Krakowie. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyła studia z dziennikarstwa. Edyta Pazura pełni funkcję menedżerki swojego męża, Cezarego Pazury. Jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoimi pasjami, takimi jak tworzenie niszowych perfum, podróże i literatura. Prowadzi podcast "Kobieta z Pazurem" oraz jest CEO marki perfumeryjnej Sky and Soul.

Reklama

Zobacz także: