Cezary i Edyta Pazurowie od 14 lat tworzą małżeństwo. Doczekali się razem trójki dzieci Amelii, Antoniego i Rity. Ich historia przypomina scenariusz z romentycznego filmu. Para poznała się w pociągu w wagonie restauracyjnym. Początki nie należały do najłatwiejszych, gdyż Cezary Pazura miał 45 lat, natomiast wtedy jeszcze Edyta Zając zaledwie 19 lat, przez co wiele osób nie dawało im szans na długi związek. Pomimo przeciwności losu para jest nadal szczęśliwa i przekazuje fanom coraz to nowsze radosne nowiny.

Reklama

Cazary i Edyta Pazurowie podzielili się swoim szczęściem

Cezary i Edyta Pazurowie pomimo życia zawodowego spędzają wspólnie wiele czasu, co chętnie relacjonują na swoich social mediach. Niedawno małżeństwo wybrało się na zasłużone wakacje. Rajskie widoki i liczne atrakcje to dopiero początek. Tym razem para postanowiła pokazać film nakręcony podczas wakacji, a dokładniej najprawdopodobniej z hotelowego pokoju. Postanowili wspólnie oficjalnie ogłosić swoje szczęście. Chodzi o nowy zapach ich marki, który ukaże się w dniu urodzin Edyty Pazury.

W końcu możemy się pochwalić!!! I oficjalnie ogłosić, że preorder nowego zapachu @sky_and_soul_ rozpocznie się już za dwa dni w moje urodziny czyli 18.01 (ilość perfum ograniczona) - czytamy pod nagraniem.

Edyta Pazura napisała, że wraz z Czarkiem pracowali nad perfumami ponad rok i w końcu mogą oficjalnie pochwalić się "nowym dzieckiem". W poście Pazurowie ogłosili nawet konkurs, w którym można wygrać te cuda.

Tylko w preorderze cena Orientale będzie wynosić 239 zł(Cena regularna 399 zl) Perfumy są dla kobiet, jak i mężczyzn - dodała Edyta Pazura na końcu wpisu.

Reklama

Fani nie kryli szczęścia. Pod filmikiem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy od obserwatorów. Większość osób pisała, że koniecznie musi mieć najnowsze perfumy Pazurów. W komentarzach czytamy:

Ahhh muszę je mieć

Mam wszystkie trzy. Pierwsze było Amber i tydzień później dokupione pozostałe zapachy. Wiedziałam, że gdy pojawia się nowości to wpadające w świeżość i cytrus. I tak się dzieje. Muszę je mieć. Pani Edyto gratuluję i cieszę się, że odkryłam Wasze zapachy.

Wspaniała wiadomość