Cezary Pazura jest jednym z topowych polskich aktorów, który największą rozpoznawalność zawdzięcza roli m.in. w: "13 posterunek", "Kiler" czy "Chłopaki nie płaczą". Wciąż chętnie angażuje się w nowe projekty zarówno na małym, jak i dużym ekranie, dzięki czemu zyskuje jeszcze większe uznanie. Prywatnie od 2009 roku jest mężem Edyty, którą chętnie zabiera na imprezy branżowe, a ona sama również jest bardzo aktywna w mediach. Oboje jednak nie mają w zwyczaju wywlekać spraw osobistych na forum. Mimo to gwiazdor zrobił wyjątek.

Cezary Pazura w bolesnym wyznaniu nt. śmierci ojca

W czerwcu 2024 roku Cezary Pazura doświadczył okrutnej straty, przeżywając śmierć ojca. Niestety, ich relacja nie była usłana różami, ponieważ Zdzisław Pazura kierował się w życiu sztywnymi zasadami, w których brakowało miłości. Śmierć rodzica zawsze jednak jest trudnym wydarzeniem. W książce "Męskie gadanie", autorstwa Beaty Biały, Cezary Pazura pochylił się szerzej nad tym tematem.

Opowiedział o bólu, który towarzyszy mu od czasu jego śmierci, i o tęsknocie, jaka wciąż wypełnia jego serce, choć nadal pamięta, że nie otrzymywał bliskości od ojca. Pazura przyznał, że odejście ojca pozostawiło pustkę, której nic nie jest w stanie wypełnić.

Był człowiekiem zadaniowym, chłodnym, nie rozpieszczał nas. Teraz, gdy go już nie ma, mam w pamięci tylko krótkie flesze. Po śmierci mamy było mi ciężko, ale po śmierci taty ból był jeszcze głębszy. Dopiero teraz naprawdę tęsknię za jego dotykiem, przytuleniem, poklepaniem po plecach

Cezary Pazura nadal żałuje jednego

Cezary Pazura nie ukrywał w książce "Męskie gadanie", że strata ojca pozostawiła w jego życiu bolesną pustkę. Przyznał, że mimo trudnych chwil z dzieciństwa, pamięć o ojcu jest dla niego niezwykle ważna. Zmusiło go to również do przemyślenia wielu spraw związanych z relacjami rodzinnymi. Podkreślał, że dopiero po stracie zdał sobie sprawę, jak wiele bliskości od niego potrzebował i do dziś żałuje, że nie kładł na to większego nacisku.

Myślę sobie: ''Przecież gdy go odwiedzałem, mogłem poprosić, żeby mnie poklepał'', a teraz żałuję, że tego nie zrobiłem. Przytulałem go na dzień dobry i na do widzenia, ale mogłem przecież spędzić na przytuleniu kilka godzin. Dlaczego tego nie zrobiłem? Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo jest mi to potrzebne. Teraz czuję tęsknotę i nieskończoną pustkę, której nic nie wypełni

Cezary Pazura zaznaczył, że trudności z dzieciństwa ukształtowały go jako człowieka i ojca. Aktor dąży do tego, by być bardziej otwarty na emocje w relacjach z własnymi dziećmi. Podkreślił, że w dorosłym życiu zrozumiał, jak ważne są czułość i bliskość w rodzinie.

