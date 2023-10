Cezary Pazura ma czworo dzieci. Wraz z żoną Edytą Pazurą wychowuje troje dzieci: dwie córki Amelię i Ritę oraz synka Antoniego. Cezary Pazura ma również dorosłą już córkę z pierwszego małżeństwa - Anastazję.

Chociaż Cezary Pazura cierpiał w pierwszym małżeństwie, jego córeczka Anastazja odmieniła jego życie. Jako ojciec poświęcił i zrobił wszystko, by wyrosła na mądrą kobietę. W materiale "Uwagi" Anastazja po latach o Cezarym Pazurze mówiła: "Dzwonię do taty również z okazji Dnia Matki, bo jest dla mnie wszystkim - i tatą, i mamą". Lata później aktor odnalazł szczęście u boku Edyty Pazury, z którą doczekał się jeszcze dwóch córek i synka:

Jestem najszczęśliwszym ojcem pod słońcem. Mam wspaniałe dzieci, wspaniałą żonę, wszyscy mnie kochają, ja to czuję, i robię też coś dla tego ojcostwa, czyli staram się moich dzieciaków nie zawodzić w żadnym aspekcie. One powinny patrzeć na ojca jako na wzór, na drogowskaz i to mi się chyba udaje - przyznał w rozmowie z Party.pl