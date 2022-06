Edyta Pazura świętuje 60. urodziny Cezarego Pazury! Złożyła mu wyjątkowe życzenia

Edyta Pazura zachwyca swoją figurą! Jej kształty to marzenie niejednej kobiety. Cezary Pazura rozgrzał Instagram do czerwoności publikując na swoim profilu... nagie zdjęcie swojej żony! Edyta zaledwie półtora roku temu została mamą po raz trzeci, a dziś wygląda jak supermodelka! Internauci są zachwyceni tą niezwykle intymną fotografią. Zobacz także: Edyta Pazura pokazała, jak wygląda jej brzuch po trzeciej ciąży! Będziecie zaskoczeni! Edyta Pazura nago Edyta Pazura i Cezary Pazura bardzo chętnie pokazują się razem w mediach. Również w sieci dzielą się smaczkami ze swojego życia prywatnego, zaskarbiając sobie dużą sympatię odbiorców. Tym razem aktor zrobił coś czego nikt by się nie spodziewał... Pokazał intymne zdjęcie swojej pięknej żony. Edyta Pazura pozuje w łóżku zupełnie naga! Jedyną ozdobą jej cała jest biżuteria. Ona mi zdjęcie, to ja też jej zdjęcie ... „i tak się nakręca spirala nienawiści” 😂😂😂 @edyta_pazura #mojamiłość #kobietamojegożycia #cudownyczas #love #kocham - napisał pod zdjęciem zakochany Cezary Pazura Z komentarzy pod zdjęciami możemy dowiedzieć się, że tak doskonałe zdjęcie wyszło Cezaremu dzięki fotograficznemu instruktarzowi małżonki. Jednak okazuje się, że zrobienie tego zdjęcia kosztowało go nieco nerwów: Długo by pisać 🤦🏼‍♀️ chociaż zdolny z niego uczeń 😜 Sam jednak dzisiaj przyznał, że jak ma zdjęcie zrobić przy mnie to się stresuje 😂😂😂 W tym konkretnym przypadku trudno mu się dziwić! Tylko spójrzcie na to ujęcie! Zobacz także: Edyta Pazura uderza w Dodę? Zobacz, co napisała na temat walki z hejtem w sieci! Edyta Pazura pozuje mężowi do zdjęć nago. Cezary Pazura pochwalił się efektami sesji na...