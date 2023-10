W mediach społecznościowych Cezary Pazura chętnie prezentuje ujęcia ze swojego prywatnego życia w towarzystwie najbliższych. Tym razem na opublikowanej przez niego fotografii nie znalazły się jednak dzieci, lecz ukochany tata. Zobaczcie, czy są do siebie podobni.

Cezary Pazura od wielu lat zaraża Polaków pozytywną energią, do czego ma nieprawdopodobny talent. Trzeba jednak przyznać, że to, iż stał się aktorem, jest dużą zasługą jego taty. To właśnie Zdzisław Pazura zaraził go miłością do sceny, ponieważ - oprócz tego, że pracował jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej - prowadził teatr amatorski.

Wciąż pamiętam swoje okno w pokoju, w bloku numer 19, skąd widziałem kominy fabryczne zakładu Predom-Prespol w Niewiadowie. Pytałem siebie, czy ja zawsze będę na te kominy patrzył? Czy pojadę kiedyś do dużego miasta, do Łodzi czy do Warszawy, i tam będę się realizował? Czy będę pracował w teatrze, wkładał te różne kostiumy, słyszał brawa publiczności? To mi się marzyło za sprawą ojca, który amatorsko grywał w teatrze - wspominał Pazura w wywiadzie dla ''Playboya''.

Zdzisław Pazura chętnie zabierał syna do teatru, a nawet umożliwiał mu spotkania z różnymi aktorami. Też zadbał o to, by dostał się on do szkoły aktorskiej. Cezary Pazura tłumaczył: "Kiedy z powodu braku punktów za pochodzenie nie dostałem się za pierwszym razem do szkoły teatralnej, poszedłem na przeczekanie do policealnej szkoły gastronomicznej. Na praktykach zarabiałem pierwsze większe pieniądze. Było tam tak zajefajnie, że odechciało mi się ponownie jechać na egzaminy wstępne. Gdyby tata nie wysłał dokumentów, o co go prosiłem przed wyjazdem na praktyki, to kto wie, jakby się potoczyły moje losy".

Cezary Pazura utrzymuje dobre relacje ze swoim ojcem, co udowodnił publikując najnowsze zdjęcie. We wtorek 24 października pokazał on bowiem fotografię, na której widać aktora z Edytą Pazurą, a także Zdzisława Pazurę. Wszyscy mieli szerokie uśmiechy, więc można przypuszczać, że bardzo miło spędzili wspólny czas. Artysta pod postem napisał: "Z Tatusiem Zdzisiem. Przystojny jak zawsze".

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów. Olaf Lubaszenko napisał: "Ukłony dla taty", z kolei pozostali obserwatorzy byli pod wrażeniem formy Zdzisława Pazury lub dzielili się swoimi wspomnieniami. Czytamy: "To super nauczyciel muzyki, który grał pięknie na skrzypcach. Pozdrawiam serdecznie Pana Zdzisława", "Piękna fotka", "Tata dobrze się trzyma. Pozdrawiam i dużo zdrowia dla seniora" czy "Myślałem, że to Pan Barciś w nowych 'Miodowych Latach'".

Uważacie, że Zdzisław Pazura i Cezary są do siebie podobni?