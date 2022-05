"Milionerzy": Cezary Pazura w show TVN wystąpił z najstarszą córką. Anastazja ma już 33 lata

Najstarsza córka Cezarego Pazury - Anastazja Pazura ma 25 lat i postanowiła właśnie, że zostanie aktorką. Dziewczyna skończyła już inne studia - grafikę - i próbowała uciec od przeznaczenia, ale po latach zrozumiała, że chce iść w ślady ojca. Co na to Cezary Pazura? Ma dla córki kilka rad. Co Cezary Pazura radzi swojej córce, która chce zostać aktorką? Kibicuję jej, zawsze miała zdolności aktorskie. Lubi się wygłupiać, ale przestrzegam ją, żeby nigdy nie weszła na ścieżkę komediową , bo potem nie ma szans, żeby zagrać w dramacie. Ludzie chcą się śmiać i potem oczekują od ciebie abyś cały czas był taki zabawny - powiedział w Dzień Dobry TVN Cezary Pazura. Anastazja i Cezary zdradzili, że w przyszłości chcieliby razem zagrać. Ale nie ojca i córkę - powiedziała Anastazja. - Mogę zagrać twojego prześladowcę - zaproponował jej tata. Dziewczyna stwierdziła, że to dobry pomysł. Na koniec spotkania z tatą Cezary kazał uważać córce w zawodzie aktora, bo nie jest on łatwy. Pomożesz mi? - zapytała Anastazja. - Pewnie, że ci pomogę. Sam sobie nie mogę pomóc, ale tobie pomogę - powiedział refleksyjnie Pazura. Być może Pazura był w takim humorze, bo niedawno się okazało, że serial TVN z jego udziałem "Aż po sufit" spada z anteny i nie będzie drugiego sezonu ? Anastazja jest córką z pierwszego małżeństwa aktora. Po skończeniu grafiki rozpoczęła studia aktorskie w Warszawskiej Szkole Filmowej Macieja Ślesickiego. Choć gdy była mała zapowiedziała, że nigdy nie zostanie aktorką. Anastazja Pazura nie chciała iść w ślady taty. Dlaczego? Mówiłam: nie będę aktorką jak mój tata, bo on za ciężko pracuje i za rzadko go widzę - wyznała w DDTVN Anastazja Pazura Tata się cieszył, że nie idzie w jego ślady, ale teraz już nie ma wyboru i musi...