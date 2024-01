Marcin Prokop i Dorota Wellman to uwielbiany przez widzów duet prowadzących "Dzień Dobry TVN". Fani programu bardzo doceniają ich profesjonalizm, a także ogromne poczucie humoru. Jak to jednak w przypadku programów na żywo bywa, czasami nawet tak doświadczonemu dziennikarzowi jak Marcin Prokop, zdarzają się drobne wpadki. Tym razem uwielbiany przez widzów prowadzący lekko się przejęzyczył, przez co doszło do zabawnej sytuacji. Dorota Wellman natychmiast zareagowała, nie ukrywając przy tym swojego rozbawienia. Zobaczcie, co się wydarzyło!

Reklama

Wpadka Marcina Prokopa w "Dzień Dobry TVN". Dorota Wellman nie mogła powstrzymać śmiechu

Czwartkowe wydanie "Dzień Dobry TVN" rozpoczęło się od drobnej wpadki Marcina Prokopa. Prezenter podczas zapowiadania tematów, które redakcja śniadaniówki zebrała na ten dzień, lekko się przejęzyczył, gdy nawiązał do popularności filmu "Chłopi".

Będziemy państwu opowiadać o powrocie na parkiety dyskotek, wesel i innych potańcówek tradycyjnych polskich tańców. Jedną z przyczyn jest popularność filmu ,,Chłopy...'' - powiedział Marcin Prokop

Zobacz także: Niemożliwe sceny w "DDTVN", czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Kamera wszystko nagrała

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Dorota Wellman szybko poprawiła swojego kolegę i przy okazji nie mogła powstrzymać śmiechu.

Nie tyle ,,Chłopy'', co ,,Chłopi''! Chłopy to są tu, w studiu - dodała rozbawiona Dorota Wellman

Gdy Marcin Prokop dostrzegł swoje przejęzyczenie, sam również nie ukrywał rozbawienia. Oczywiście dziennikarz fantastycznie wybrnął z całej sytuacji i przy okazji rozbawił też wszystkich w studiu "Dzień Dobry TVN", jak i przed telewizorami.

Zobacz także: Gwiazda "Dzień dobry TVN" jest w ciąży: "Po prostu wspierajcie, o nic nie pytajcie"

Fot. Jerzy Dudek/DDTVN/East News

Reklama

A Wy, oglądacie "Dzień Dobry TVN"? W tym miejscu warto wspomnieć, że w ostatnich tygodniach do grona prowadzących program śniadaniowy stacji TVN dołączył nowy, kobiecy duet - mowa o Annie Senkarze i Sandrze Hajduk, które zostały bardzo ciepło przyjęte przez widzów "Dzień Dobry TVN".