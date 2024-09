Dorota Wellman i Marcin Prokop to duet, który widzowie śniadaniówki "Dzień dobry TVN" oglądają i kochają od lat. Wysublimowane poczucie humoru tych prowadzących i duży dystans do siebie, to klucz do sukcesu. Wiemy, jak jest w przypadku innych duetów prowadzących śniadaniówkę i co Wellman sądzi o transferze Macieja Dowbora do stacji TVN.

Dorota Wellman opowiedziała o duetach w "Dzień dobry TVN"

Dorota Wellman w rozmowie z naszą reporterką zapytana została, co sądzi o transferze Macieja Dowbora do śniadaniówki "Dzień dobry TVN". Prezenterka nie ukrywała, że bardzo się cieszy, gdyż Macieja zna od wielu lat.

Wzmocni nasz zespół. My mamy taką zasadę w naszym zespole: cały program ma być dobry. Nie tylko indywidualne osoby, czy jedna para. Im mocniejszy cały zespół, tym lepiej dla naszego programu - zdradziła nam Dorota Wellman.

W rozmowie nie zabrakło również informacji, jakie duety lepiej się udają. Jesteście ciekawi? Zapraszamy do zobaczenia naszego wideo.

