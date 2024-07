I Jeszcze słów kilka w sprawie dzisiejszych "Wieszaków". Nigdy nie byłam i nie będę zwolenniczką aborcji. Nie wierzę, żeby wrażliwi, mądrzy ludzie - niezależnie od światopoglądu - byli jej zwolennikami. Nigdy nie wdawałam się w polityczne spory, od polityki trzymam się z daleka. Ale dziś nie chodzi o politykę, która czyni z aborcji swoje hasło. Dziś chodzi o prawo do wyboru, które należne jest każdemu z nas. Nie ma we mnie zgody na przykładanie ręki do rozkwitu aborcyjnego podziemia, które, czy tego chcemy, czy nie - jest faktem. Wychowałam dwie dziewczynki z domu dziecka; wiem ile cierpień przechodzą ich koleżanki, które wychowują dzieci z gwałtu czy "wpadki". Nie mają pojęcia o seksie, nie wiedzą czym jest antykoncepcja, nikt z nimi o tym uczciwie nie rozmawia. Młode, kilkunastoletnie mamy. Ich nie stać na pigułkę po, na ginekologa, na nic! Skazane są na wyklęcie i cierpienie. I niestety znikąd pomocy… Dla nich i innych kobiet, które żyją w piekle przyszłam, dziś pod Sejm. Jestem wierząca i wiem, co to sumienie. Znam jego siłę. Proponuję, żeby Ci, którzy "wiedzą lepiej" wreszcie użyli swojego - zabrała głos Agata Młynarska.