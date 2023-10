Dorota Wellman otworzyła się na temat swoich problemów zdrowotnych. Dziennikarka opowiedziała o chorobie, z którą zmaga się jeszcze od czasów, gdy była nastolatką. Mimo upływu lat, objawy nie ustają. Jak sobie z tym radzi?

Od lat Dorota Wellman w duecie z Marcinem Prokopem prowadzi "Dzień Dobry TVN" i bezsprzecznie jest ulubienicą widzów. Czasami jednak zdarzają się jej nieobecności na antenie, czym martwi swoich fanów. Nie zawsze jest to spowodowane urlopem, lecz zwolnieniem lekarskim, bowiem dziennikarka boryka się z poważnym problemem zdrowotnym. Dowiedziała się o nim, gdy miała 13 lat. Od tamtej pory objawy systematycznie wracają. Chodzi o migreny, z którymi mierzy się około dwóch milionów Polaków.

Zobacz także: Dorota Wellman odrzuciła propozycję George'a Clooneya. "To go zbiło z pantałyku"

Teraz dziennikarka udzieliła wywiadu "WP" i opowiedziała o tym, jak choroba się u niej objawia. Okazuje się, że nie jest to zwykły ból głowy. Dorocie Wellman wówczas "pęka obraz w oku" i czuje się, jakby patrzyła przez kalejdoskop. Poza tym towarzyszy jej ogromny ból.

- To poważna choroba, na którą w moim przypadku właściwie nie ma żadnego lekarstwa. Ona czasami może mnie "wyciąć" na dłużej. Jeśli te bóle są na tyle uporczywe, że trwają, ja po prostu nie mogę przyjść do światła i nie mogę być w dobrej formie. Odcina z życia, tracę wzrok, nie mogę mówić, bo mam szczękościsk. Mam tak potworny ból, że trafiam do szpitala - tłumaczyła.