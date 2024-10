Agata i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wrócili z podróży poślubnej, a w Polsce spotkały ich pierwsze przeciwności losu. Para miała za sobą także kilka delikatnych sprzeczek. Agata nie ukrywała swojego niezadowolenia, jednak sama przyznała, że musi się bardziej postarać w budowaniu relacji z mężem, bo "teraz skupiła się na ochronce siebie". Fani ocenili jednak ją dość krytycznie po obejrzeniu odcinka, ich komentarze mnie zdumiewają.

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma dość humorów Agaty. Programowa żona nie ukrywała swojego niezadowolenia już w pierwszych dniach po powrocie z gorącego Cypru. Małżonkowie posprzeczali się w restauracji czy podczas zamawiania jedzenia na wynos. Piotr wyrokował: "Czasami mam takie wrażenie, że cokolwiek bym zrobił albo gdziekolwiek nie zabrał Agaty to na początku jest takie irytujące dla mnie jej narzekanie". Stwierdził nawet, że "ma wrażenie, że są dwoma światami, gdzie jeden od drugiego się odbija i nie klei się jeden z drugim". Z kolei Agata również przyznała, że ma świadomość swojego zachowania, ale chciałaby się starać, by wyszło jej z Piotrem.

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po obejrzeniu odcinka nie mieli litości dla Agaty i nie szczędzili ostrych komentarzy: