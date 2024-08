W Operze Leśnej rozpoczął się długo wyczekiwany festiwal muzyczny. Wydarzenie będzie trwało aż cztery dni, a pierwszy z nich był pod hasłem "Gorączka Sopockiej Nocy". Na tę okoliczność stacja zaprosiła Marcina Prokopa i Dorotę Wellman, którzy mają niebotycznie duże doświadczenie w wyjściach na żywo. Niestety wygląda na to, że dziennikarz poczuł się zbyt pewnie i wypowiedział zaskakujące słowa. Wbił tym samym szpilę swojej współprowadzącej- Dorocie Wellman.

Marcin Prokop zaskoczył Dorotę Wellman w Sopocie

Fani czekali na ten dzień od dawna. Na sopockiej scenie wystąpiła między innymi Sylwia Grzeszczak, która od pewnego czasu budzi w fanach coraz większe zainteresowanie. Wszyscy tylko czekają na jej nowe utwory, a te które już wypuściła są niemalże zawsze w top 3 na listach przebojów. Prócz Sylwii, na scenie podczas pierwszego dnia "Top of the Top" pojawili się między innymi: Kayah, Sarsa, Natalia Nykiel, Lanberry, Lady Pank. To właśnie od razu po występie tego zespołu rozpętalo się niemałe zamieszanie.

Lady Pank zaśpiewało piosenkę "Zawsze tam gdzie Ty", a gospodarz wydarzenia- Marcin Prokop po ich występie zwrócił się do swojej przyjaciółki Doroty Wellman:

To trochę o nas, 25 lat razem w różnych miejscach, w różnych wcieleniach, 'Zawsze tam gdzie ty', gdziekolwiek pójdziesz tam będę ja - zaczął Prokop.

Wojciech Strozyk/REPORTER

W dalszej części jego wypowiedzi było tylko ciekawiej:

Będziesz chciała pójść na piechotę do Warszawy, pójdę za Tobą. Będziesz chciała pójść do więzienia, pójdę za tobą. A jak będziesz chciała pójść do Polsatu to... to się zastanowię - powiedział ze sceny prezenter.

Dorota Wellman była wyraźnie zdziwiona takimi słowami i próbowała wszystko obrócić w żart.

A jak będę chciała iść do grobu? - zapytała Dorota.

AKPA/Piętka Mieszko

Słowa Marcina Prokopa o przejściu do Polsatu wywołały w sieci niemałą dyskusję. Chociaż widzowie doskonale znają poczucie humoru dziennikarza, to i tak sporo mówi się obecnie o transferach. Niedawno okazało się, że do TVN Style dołączyła Izabella Krzan po tym, jak zwolniono ją z TVP, a z kolei przejście Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego do Polsatu wzbudziło niemałe zainteresowanie.

