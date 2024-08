19 sierpnia wystartował długo wyczekiwany Top Of The Top Sopot Festival. Na deskach Opery Leśnej zgromadziły się największe sławy, a koncert otwarcia prowadzą Dorota Wellman i Marcin Prokop. W pewnym momencie dziennikarka zaczęła prosić publiczność o datki!

Dorota Wellman zbiera datki na festiwalu w Sopocie. Wszystko zarejestrowały kamery

W pierwszy dzień Top Of The Top Sopot Festival przed publicznością wystąpi cała śmietanka gwiazd. Jak co roku stacja TVN zadbała o to, by widzowie mogli zobaczyć na scenie swoich ulubieńców. Pierwszy dzień jest pod hasłem "Gorączka Sopockiej Nocy" i przed publicznością wystąpią: Kayah, Sarsa, Wiktor Dyduła, Bovska, Natalia Nykiel, Nick Sincler, Golden Life, Lanberry, Kwiat Jabłoni, Sylwia Grzeszczak, Lady Pank, Wilki, Kępiński >|< Kowalonek, Blue Cafe, Wanda i Banda, Kaeyra.

W roli prowadzących nie mogło zabraknąć uwielbianego duetu z "Dzień dobry TVN"- Doroty Wellman oraz Marcina Prokopa.

W pewnym momencie Dorota Wellman postanowiła zejść ze sceny i poprosić publiczność o datki!

Szanowni państwo przypomniałam sobie coś bardzo ważnego, teraz trochę się boję. Otóż zapomniałam państwu powiedzieć, że to jest impreza składkowa i ja teraz poproszę państwa o to, żeby państwo byli łaskawi jeśli coś macie to się podzielicie - powiedziała prezenterka schodząc do tłumu.

Na drugi dzień Top Of the Top Sopot Festival, który odbędzie się już jutro 20 sierpnia, zaplanowany jest koncert z największymi przebojami lat 90. Na senie pojawić się mają: Agnieszka Chylińska, Nosowska, Zalewski, Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, Natalia Szroeder, Grubson, Błażej Król, Rubens, Ørganek. To wyjątkowe wydarzenie muzyczne poprowadzą go: Agnieszka Woźniak-Starak, Sandra Hajduk-Popińska, Jan Pirowski oraz Mateusz Hładki.

Dzień 3. jest zaplanowany pod hasłem "Muzyka to coś, co nas łączy" i tego dnia na scenie wystąpią: Agnieszka Chylińska, Vito Bambino, Urszula, Kaśka Sochacka, Ewa Bem, Soyka, Małgorzata Ostrowska, De Mono, Enej, Julia Wieniawa, Renata Przemyk, BARANOVSKI, Mery Spolsky, Natalia Przybysz, Felicjan Andrzejczak, Feel, Izabela Trojanowska, Emo, Krzysztof Skórzyński.

A na zakończenie w 4. dniu festiwalu zobaczymy m.in. Ewę Bem, Halinę Frąckowiak, Alicję Majewską, Grażynę Łobaszewską, Wojciecha Gąssowskiego, Andrzeja Rybińskiego oraz Małgorzatę Ostrowska.

Zapowiada się muzyczna "uczta". My już nie możemy się doczekać!

