Ostatnio Roxie nie ma łatwego czasu, ale wygląda na to, że los w końcu zaczął się do niej uśmiechać. Po tym, jak trafiła do szpitala, odsunęła się od mediów, jednak dziś przerwała milczenie, by podzielić się z odbiorcami wspaniałą nowiną. To ważny moment! Razem z Kevinem Mglejem mają powód do świętowania.

Roxie Węgiel podzieliła się radosną nowiną

Choć ma dopiero 19 lat, jej życie znacząco odbiega od rówieśników. Roxie Węgiel od lat ciężko pracuje nad rozwojem swojej kariery muzycznej i dziś może pochwalić się mianem najpopularniejszej polskiej wokalistki młodego pokolenia. Oprócz tego wiedzie jej się również na polu prywatnym, bowiem kilka tygodni temu została oficjalnie żoną ukochanego Kevina Mgleja. Zakochani wyprawili huczne wesele, po którym jednak nie było czas na podróż poślubną z uwagi na zobowiązania artystki.

Już za chwilę Roxie miała podjąć kolejne istotne kroki w swojej karierze, a mianowicie wyruszyć w zapowiadaną od dawna trasę koncertową. Niestety, plany pokrzyżowały jej problemy zdrowotne. W najmniej spodziewanym momencie 19-latka opublikowała oświadczenie, z którego dowiedzieliśmy się, że trafiła do szpitala i jest zmuszona odwołać kilka najbliższych koncertów! Poinformowała także, że zdiagnozowano u niej cukrzycę.

Chciałam zostawić to dla siebie, nie wypowiadać się na temat zdrowia, jednak sytuacja, w której się znalazłam przez nadmiar wysiłku mnie do tego zmusza, może ma to być pewnego rodzaju świadectwo/przestroga dla osób, które również zmagają się z cukrzycą... ja dowiedziałam się kilka miesięcy temu, że choruję na cukrzycę typu pierwszego i szczerze? Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła

Roxie przekazała również w swoim oświadczeniu, że potrzebuje przerwy i odpoczynku, dlatego na pewien czas wycofuje się z życia publicznego. Niespodziewanie jednak wróciła na Instagram 10 października, a miała do tego bardzo ważny powód. Na InstaStory opublikowała wspaniałą nowinę - jej najnowszy utwór w duecie z Matą "Falochrony" właśnie pokrył się platyną! Na udostępnionym screenie możemy również zauważyć, że odnotowano sprzedaż na poziomie przeszło 50 tysięcy!

''Falochrony'' pokryły się platyną - ogłosiła dumnie, dodając do wpisu emotikonę w kształcie serca oraz wzruszoną buźkę.

Sukces utworu z pewnością wywołał uśmiech na twarzy Roxie i pomógł choć na chwilę zapomnieć o problemach zdrowotnych. Mamy nadzieję, że w zapowiadanej przerwie 19-latka zregeneruje się i już niebawem będzie mogła wrócić do nas silniejsza i z nową motywacją do pracy.

W tym miejscu warto wspomnieć również, że w związku z odwołaniem najbliższych koncertów, Roksana przekazała, że gdy tylko będzie to możliwe, opublikuje informacje o nowych terminach swoich występów. Życzymy jej dużo zdrowia i gratulujemy sukcesu!

