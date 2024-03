Roksana Węgiel jest pochłonięta treningami do "Tańca z gwiazdami", ale to nie oznacza, że jej inne obowiązki poszły w niepamięć. Od kilku tygodni młoda wokalistka przygotowuje się do koncertu pod hasłem "Secret Roxie". Teraz po raz pierwszy podzieliła się niespodzianką, którą przygotowała dla swoich fanów.

Roxie Węgiel podzieliła się nowiną. Co za niespodzianka

W pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami" Roksana Węgiel oczarowała widzów razem z Michałem Kassinem, z którym zatańczyła cha-chę. 19-latka bardzo obawiała się swojego pierwszego tańca w programie zupełnie niesłusznie. Jurorzy bardzo dobrze ocenili młodą gwiazdę, dzięki czemu zajęła drugie miejsce razem z Maffashion. Warto podkreślić, że treningi do tanecznego show są bardzo intensywne i czasochłonne, a wokalistka ma również wiele innych obowiązków poza udziałem w programie. Już 6 marca młoda gwiazda zagra koncert pod hasłem "Secret Roxie", a teraz postanowiła pochwalić się pewną niespodzianką.

Roksana Węgiel i Michał Kassin EastNews

Pierwszy odcinek "Tańca z gwiazdami" z udziałem Roksany Węgiel jest już za nami, a teraz wokalistka ma przed sobą koncert pod hasłem "Secret Roxie" do którego bardzo długo się przygotowywała. Dopiero dzień przed wydarzeniem postanowiła ogłosić, kto zaśpiewa u jej boku — to znany raper PlanBe.

Jestem właśnie na próbie do ''Sekretu Roxie'' i mogę ogłosić Wam pierwszy sekret, pierwszego gościa... PlanBe — zdradziła Roksana Węgiel.

Bardzo miło mi Was zaprosić na koncert Roxie i ogłosić, że Roxie jest moim pierwszym gościem na mojej płycie, ja jestem jej pierwszym... — powiedział PlanBe.

... na moim sekrecie, także zapraszamy do zobaczonka — zakończyła wokalistka.

Roksana Węgiel Instagram@roxie_wegiel

Młoda gwiazda z porannych treningów do tanecznego show leci prosto na próby do koncertu. Musimy przyznać, że Roksana Węgiel naprawdę jest zapracowana.

Rano próby taneczne, teraz muzyczne do sekretnego koncertu. Intensywny dzień! — napisała Roksana Węgiel.

A wy wybieracie się na sekretny koncert Roksany Węgiel?

Roksana Węgiel Instagram @roxie_wegiel