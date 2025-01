Joasia jest jedną z tych uczestniczek "Ślubu od pierwszego wejrzenia", które z miejsca zaskarbiły sobie sympatię odbiorców. Chociaż ostatecznie w programie nie znalazła miłości, natrafiła na nią już po emisji show. Szerokie grono fanów trzyma za nią kciuki, co motywuje ją do dzielenia się urywkami z życia prywatnego na forum. Tym razem przekazała wspaniałe wieści.

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się nowiną

Kilka miesięcy temu dobiegła końca dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia", której finał odbił się naprawdę szerokim echem. Wszystko przede wszystką za sprawą Agaty i Piotra, którzy w trakcie eksperymentu kłócili się na każdym kroku, a mężczyzna nie wystąpił w ostatnim odcinku i nie pojawił się nawet na decyzji. Poruszenie wywołała również relacja Agnieszki i Damiana, którzy jednak się rozstali, choć w finale deklarowali, że chcą kontynuować małżeństwo.

Ostatecznie zatem żadna para z minionej edycji nie przetrwała, co drastycznie poszerzyło listę małżeństw, które zakończyły się fiaskiem. Wśród bohaterów, którzy przed kamerą nie znaleźli miłości, możemy wymienić m.in. Joannę Lazar, która wzięła udział w czwartej odsłonie "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci dopasowali do niej Adama, z którym nie była w stanie zbudować prawdziwego związku.

Porażka w programie nie przekreśliła jednak jej szansy na szczęście, bo swoją drugą połówkę Joasia znalazła już poza formatem. Co więcej, choć kobieta ukrywa tożsamość partnera, z którym jest do dziś, nie jest tajemnicą, że doczekała się z nim dwójki dzieci! W 2022 roku urodziła córkę, Zosię, a w 2024 roku na świat przyszła druga dziewczynka - Zuzia! Joasia Lazar chętnie dzieli się rodzinnymi kadrami w sieci, a teraz przybyła do odbiorców ze wspaniałą nowiną!

Instagram@asia_lazar33

Jak się okazało, pierworodna jej latorośl właśnie skończyła 3 latka! Z tej okazji dumna mama zamówiła dla pociechy tort z motywem uwielbianej przez dzieci bajki - "Psi patrol". Wzruszona Joasia dodała również kilka słów od siebie, pisząc przy zdjęciu Zosi:

Dokładnie trzy lata temu przyszła na świat nasza iskierka, która odmieniła nasze życie. Tak bardzo się cieszę, że świętowaliśmy 3. urodzinki Zosi w gronie najbliższych. Wdzięczność

To niesamowite, że starsza pociecha Joasi skończyła już trzy latka!

W tym miejscu warto przypomnieć, że choć ona sama znalazła miłość poza programem, "ŚOPW" przyniósł miłość kilku parom. Przetrwali m.in. Anita i Adrian, którzy doczekali się dwójki dzieci, Aneta i Robert, którzy również są już rodzicami dwójki czy Agnieszka i Wojciech, którzy mają córeczkę. Laura i Karol z kolei, choć w formacie byli dobrani do innych uczestników, po finale zbliżyli się do siebie, a niedawno wzięli ślub!

Instagram@asia_lazar33